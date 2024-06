En plus de remporter son premier titre NBA sous le maillot des Celtics, Jayson Tatum a battu un record de son idole Kobe Bryant cette nuit. Une soirée de rêve pour lui.

Jayson Tatum n’a pas réalisé sa meilleure série au scoring face aux Mavs. Sur l’ensemble des Playoffs, il a été relativement maladroit au tir. Et souvent, il a plus brillé par son playmaking et son jeu all-around. Mais cette nuit, JT a battu le record du plus grand nombre de points marqués en Playoffs avant l’âge de 27 ans, en plus de sortir une performance XXL.

À 26 piges et 107 jours, Tatum a dépassé la légende des Lakers Kobe Bryant, qui détenait l’ancien record avec 2 694 points.

Comme un symbole : Jayson Tatum dépasse Kobe Bryant ce soir, en ayant mis le plus grand nombre de points dans l’histoire des Playoffs avant 27 ans. pic.twitter.com/MuPWgLbdYm

En 113 matchs de Playoffs depuis son arrivée en NBA, Jayson Tatum a scoré 2 711 points, pour une moyenne de 23,9 unités par match. Quand vous associez talent individuel, précocité et succès collectif, c’est ce que vous obtenez.

Sélectionné en troisième position de la Draft 2017 par Boston, Tatum a joué les Playoffs lors de l’intégralité de ses sept saisons avec les Celtics. Sept campagnes de Playoffs, avec cinq participations aux Finales de Conférence Est dont deux en Finales NBA, et donc un titre remporté cette année.

Dès sa campagne rookie en 2018, Tatum a montré qu’il n’était pas effrayé par la grande scène des Playoffs. Depuis, il a réalisé des performances exceptionnelles pour essayer d’amener les Celtics au sommet, il lui est aussi arrivé parfois de connaître quelques trous d’air, mais on n’en connaît pas beaucoup qui ont connu autant de succès en Playoffs à moins de 27 ans.