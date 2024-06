Parfois en difficulté sur ces Finales NBA 2024, parfois brillant, Jayson Tatum a livré sa meilleure performance cette nuit dans le match du titre. Au scoring, dans le playmaking, dans l’activité, JT était partout pour arracher cette 18e bannière.

Jayson Tatum voulait ce titre NBA plus que tout. Et il a joué comme tel.

Auteur de 31 points (11/24 au tir, 8/8 aux lancers-francs), 8 rebonds, 11 passes (seulement 2 turnovers) et 2 interceptions, JT a été grand pour faire basculer définitivement la série en faveur de Boston.

pic.twitter.com/o7B79QkQHH

— DIGITS3APP (@holdupwhat567) June 18, 2024

Une nouvelle fois, il a commencé la rencontre avec discrétion au niveau du scoring, se concentrant sur ses qualités de playmaker et son jeu all-around. Cela a permis à tout le monde de trouver son rythme, Tatum faisant jouer les autres en limitant au maximum les déchets (9 passes, 0 turnover en première mi-temps !). Mais au fur et à mesure que la rencontre avançait et que l’écart grimpait, JT est devenu de plus en plus agressif pour marquer ses points à lui. La réussite au tir à 3-points n’était pas là, mais il a enchaîné les pénétrations, il a réussi la plupart de ses finitions, et il a provoqué les fautes. Le genre d’impact qu’on attendait de lui en début de série.

Avec sa performance, Jayson Tatum est devenu le premier Celtic depuis Larry Bird en 1986 à finir un match de Finales NBA en 20 points, 10 passes et 5 rebonds minimum. Cela vous place un homme.

Jayson Tatum is the first Celtics player with 20 points, 10 assists and 5 rebounds in a Finals game since Larry Bird in 1986 🔥 pic.twitter.com/iEU3x7vPi0

— SportsCenter (@SportsCenter) June 18, 2024

Si cette performance XXL de Jayson Tatum n’aurait pas suffi pour décrocher le titre de MVP des Finales (remporté par Jaylen Brown), l’essentiel est ailleurs pour JT.

“Oh mon dieu, ON L’A FAIT ! ON L’A FAIT !”

Sous les confettis, dans une ambiance de folie, et avec son fiston Deuce dans les bras, Jayson Tatum est officiellement devenu champion NBA pour la première fois. Une victoire qui permet de mettre définitivement la défaite amère de 2022 dans le rétro, lui qui était passé au travers de ses Finales il y a deux ans face aux Warriors. Si les détracteurs de Tatum diront qu’il n’a pas été exceptionnel non plus cette année (22 points, 8 rebonds, 7 passes de moyenne à 39% au tir), plus personne ne pourra dire qu’il n’est pas un champion. “Ils vont dire quoi maintenant ? Ils vont dire quoi ?” a notamment déclaré JT après le buzzer final, aux anges.

🗣️ "WE DID IT!"

JAYSON TATUM. NBA CHAMP 🏆 pic.twitter.com/PUrOfKoLlA

— SportsCenter (@SportsCenter) June 18, 2024

Jayson Tatum vient de se faire une (petite) place à la table des légendes des Celtics. Plus il gagnera de titres NBA, plus cette place va grandir. Mais avant de voir plus loin, qu’il kiffe bien cette première bague remportée. Il a suffisamment galéré pour l’obtenir.