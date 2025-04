Si TJ Shorts a vu sa superbe saison récompensée par une place dans la All-EuroLeague Team et qu’il peut même aller chercher le trophée de MVP dans quelques jours, deux Français squattent quant à eux dans la All-EuroLeague Second Team. La France du basket va bien !

Evan Fournier (Olympiakos) et Théo Maledon (ASVEL) ont tous deux étés nommés aujourd’hui dans la All-EuroLeague Second Team, récompense logique au soir d’une saison régulière de très grande qualité !

All-EuroLeague Second Team has been announced 😎

🇺🇸 Mike James

🇨🇻 Walter Tavares

🇫🇷 Theo Maledon

🇪🇸 Juancho Hernangomez

🇫🇷 Evan Fournier pic.twitter.com/DQR1FsbkRX

— BasketNews (@BasketNews_com) April 18, 2025



Un cinq très très français, puisque si Théo et Evan le sont de naissance, Mike James évolue avec Monaco, Juancho Hernangomez a fait le meilleur match de sa vie face à la France en 2022 et Walter Tavares nous fait penser au chef d’œuvre “Gomez et Tavarez” avec Stomy Bugsy et Titoff en acteurs principaux. Si on vient de vous pousser à le regarder vous nous en voyez désolé, mais plus sérieusement immense bravo à nos deux Frenchies, aux trajectoires qui ont en commun un divorce assez brutal avec la NBA, même si Théo n’y a pas pour le moment eu le même impact que Vavane.

Evan Fournier qui jouera d’ailleurs les quarts de finale de la compétition dans quelques jours, qui pourrait retrouver lors du Final 4… Monaco en demi-finale, et qui retrouve en tout cas une deuxième jeunesse en Europe dans des conditions qui semblent réunies pour qu’il tire le meilleur de ses cheveux lui-même.

Saison d’ores et déjà réussie pour le Maire de Charenton, bravo à Théo également et, décidément, la France fait un paquet de bruit en ce moment sur les parquets…