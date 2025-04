Ce soir à partir de 1h, les Hawks et le Heat se disputeront la dernière place pour les Playoffs à l’Est. Le Français Zaccharie Risacher a l’occasion de jouer un rôle majeur dans ce match, et ainsi de s’offrir le grand frisson de la postseason dès sa première année en NBA.

Dernière chance pour les Hawks, dernière chance pour le Heat.

Le vainqueur ? Direction les Playoffs et un premier tour pas cadeau face aux terrifiants Cavs. Le perdant ? Vacances anticipées, et Playoffs à la télé.

Après leur défaite avant-hier à Orlando, sans jamais n’y avoir trop cru, les Hawks retrouvent leur salle ce soir. Ils y accueillent un Miami Heat jamais facile à prendre arrivé le mois d’avril, même si Jimmy Butler a quand même emporté avec lui une bonne partie de la Heat Culture lors de son départ en février dernier. Il n’empêche que Bam Adebayo, Andrew Wiggins et un Tyler Herro en pleine bourre ont clairement les armes pour gêner une équipe des Hawks mid de chez mid, leadée par un Trae Young sorti énervé de son match contre Orlando et qui aura donc à se faire pardonner ce soir.

Mais très clairement, si un focus doit être fait ce soir il sera sur Zaccharie Risacher.

Première saison NBA et déjà l’occasion de frapper un grand coup, dans un match couperet qui peut devenir un classique de sa carrière en cas de grosse perf. De la défense évidemment, mais pour faire passer le cap aux Hawks il faudra un gros Zacch, à 20 points au moins, au soutien de son franchise player et entreprenant si possible.

Les Playoffs ça se mérite, demandez à Zach LaVine combien de matchs il a disputé après le 15 avril, et ce soir on sera donc devant l’écran dès 1h avec cet incroyable maillot de la JL Bourg floqué Risak, pour s’époumoner devant le match de zinzin que le gamin va envoyer. Une fois de plus on a vu l’avenir dans le cassoulet alors ne ratez surtout pas ça, on le sent, quelque chose va se passer.

Heat à l’expérience ? Hawks grâce à un gros duo Trae / Zacch ? Rendez-vous à 1h, et vive la France.