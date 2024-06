Battus une nouvelle fois par les Boston Celtics, les Dallas Mavericks ont rendu les armes. Une défaite qui ne fera pas oublier une campagne de grande qualité pour les copains de Luka Doncic.

Pas facile de garder le sourire quand son équipe perd 4-1 en Finales NBA mais les fans de Dallas peuvent quand même être fiers de leurs protégés. Alors qu’ils n’avaient que le 5è meilleur bilan à l’Ouest, les Mavs ont fait tomber une à une les équipes classées avant eux : Clippers d’abord, puis Thunder et enfin Wolves.

Avec Luka Doncic et Kyrie Irving en patrons, une raquette XXL et une armée de role players autour, Dallas a longtemps cru pouvoir imiter Dirk Nowitzki et ses camarades sacrés en 2011. Mais cette fois la marche était trop haute, entre une équipe de Boston sûre de sa force et les problèmes physiques d’un Luka Doncic particulièrement nerveux en Finales.

Pour autant, ce résultat reste un succès pour une équipe loin d’être favorite au moment de débuter les Playoffs. Les transferts en cours de saison (Gafford, Washington) ont été payants et ce groupe aura encore l’an prochain une bonne tête d’épouvantail pour la concurrence.

Reste à savoir ce que fera Nico Harrison à l’intersaison pour donner à Jason Kidd un groupe encore plus compétitif. Le banc a notamment fait défaut sur cette campagne de Playoffs, avec Dante Exum et surtout Tim Hardaway Jr. qui ont glissé hors de la rotation. Avec 16 millions à toucher l’an prochain, le fils du Hall of Famer a une bonne tête de candidat au départ. Il est le 3è salaire de l’effectif mais son inefficacité et son manque de défense en font un élément inutile sur ces Playoffs. Avec son salaire, Dallas pourrait peut-être se trouver un autre leader de banc pour venir suppléer sa paire de stars en régulière mais aussi au printemps.