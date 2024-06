Les Celtics de retour au sommet, 16 ans après jour pour jour

Boston attendait ce moment depuis 16 ans. Depuis le 17 juin 2008 plus précisément. C’est donc en ce 17 juin 2024 que les Celtics sont officiellement de retour au sommet, eux qui viennent de battre les Mavericks 4-1 en Finales NBA.

Le 17 juin pourrait bien devenir férié à Boston.

16 ans jour pour jour après avoir détruit les Lakers pour remporter le 17e titre de leur histoire, les Celtics ont détruit les Mavericks cette nuit pour ajouter une 18e bannière au sommet du TD Garden. Jayson Tatum, Jaylen Brown et Cie succèdent ainsi officiellement au Big Three composé de Paul Pierce, Kevin Garnett et Ray Allen.

17 juin 2008, Boston champion.

17 juin 2024, Boston champion.

Peut-être que c’est un signe du destin, peut-être que ce n’est qu’un hasard du calendrier. Mais une chose est sûre : Boston est à nouveau la capitale du basket NBA.

Les Celtics sont redevenus en ce 17 juin 2024 la franchise la plus victorieuse de l’histoire de la Grande Ligue, avec 18 titres remportés. C’est un de plus que les grands rivaux de Los Angeles, les Lakers, avec qui ils partageaient le record depuis 2020. Un titre qui représente l’accomplissement ultime dans l’ère Tatum – Brown, ensemble depuis 2017. Et surtout un titre qui pourrait en appeler d’autres au vu de la domination des C’s cette année et la jeunesse de leurs deux leaders.

