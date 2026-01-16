Klay Thompson vient de rajouter une bien belle ligne à son CV de sniper : en dépassant Damian Lillard, il devient le 4e joueur de l’histoire NBA au total de tirs inscrits du parking. Et forcément, quand ça tombe, ça fait du bruit.

Le move s’est fait en début de match, sur un catch & shoot qu’il connaît si bien. Un tir qui l’a propulsé devant Damian Lillard (2 804) dans la hiérarchie. À ce moment-là, Klay grimpe officiellement à 2 805 tirs du parking en carrière. Et comme il n’était pas venu pour juste signer la feuille, il a continué à arroser derrière : il termine la soirée à 2 809.

Klay Thompson was all smiles as he moved to No. 4 in all-time 3-pointers made 🔥 pic.twitter.com/8eT85IDvrf

Ce qui rend le truc encore plus savoureux, c’est le contexte : Klay, c’est un gars qui a déjà tout vécu (et pas le plus simple, surtout dernièrement), mais qui reste l’un des tirs les plus fiables et les plus rapides de l’histoire. Une carrière construite sur le spacing, les déplacements sans ballon… et des séries où la salle comprend vite qu’il ne faut pas le laisser respirer.

Klay Thompson double Damian Lillard et devient le 4e shooteur à 3-points le plus prolifique de tous les temps ! 👏 pic.twitter.com/emtIN3mvme

