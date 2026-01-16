Récemment, Jaylen Brown a pris une amende de la part de la NBA pour avoir critiqué les arbitres. Retour sur les propos de la star des Celtics, qui estime ne pas recevoir les mêmes coups de sifflets que d’autres grands noms de la Ligue.

Après la défaite face aux Spurs il y a moins d’une semaine, Jaylen Brown avait vu rouge. Il s’était lâché sur l’arbitrage derrière les micros, au terme d’un match où son équipe avait terminé avec seulement quatre lancers-francs tentés, dont… zéro pour lui.

« I’ll accept the fine at this point. I thought it was some bulls–t tonight. »

Jaylen Brown wasn’t happy with the refs after loss to Spurs 😬

(Via @CelticsCLNS) pic.twitter.com/JPSLhstA2Q

— Bleacher Report (@BleacherReport) January 11, 2026

Quelques jours plus tard, au micro de The Athletic, Brown a réitéré ses propos en se basant sur le fait que les Celtics sont – de loin – l’équipe qui tire le moins de lancers-francs de toute la NBA (18,9 en moyenne). Un constat accablant aux yeux de Jaylen, surtout que douze équipes tentent moins de drives que Boston cette saison.

Conclusion ? Pour Brown, les arbitres manquent de régularité dans leurs coups de sifflet et selon lui, ce n’est pas forcément de façon inconsciente.

« Ils choisissent simplement ceux qu’ils veulent sanctionner. C’est ce qui m’énerve » a déclaré Brown. « Tout le monde devrait être arbitré de manière équitable et cohérente, mais on dirait qu’il y a un agenda selon lequel certains joueurs sont sanctionnés pour certaines fautes, et d’autres non. Je ne sais pas comment ils prennent ces décisions, mais il est clair que certains joueurs de certaines équipes, de certains marchés ou de certains profils bénéficient d’un traitement préférentiel par rapport à d’autres, alors que cela devrait être uniquement une question de basket. »

Jaylen Brown estime qu’il mérite les mêmes coups de sifflet que d’autres joueurs qui vont régulièrement sur la ligne des lancers-francs. Cette saison, JB est dixième au classement des lancers tentés par match, avec 7,2 tentatives. Luka Doncic est celui qui en tente le plus (11,7), suivi de Deni Avdija (9,9) et Shai Gilgeous-Alexander (9,2).

Jaylen Brown believes that certain players receive special treatment from the referees

“I do the same things that they do. They just pick and choose who they like to call it on. That’s the part that pisses me off. It should just be everybody should just get reffed evenly and… pic.twitter.com/wdxRDhL2hK

— NBACentral (@TheDunkCentral) January 14, 2026

Brown n’est évidemment pas le premier joueur à se plaindre de l’arbitrage NBA, mais il remet surtout en question l’intégrité des officiels de manière assez claire. Une façon pour le leader des C’s de step-up pour son équipe, même si ça signifie prendre 35 000 dollars d’amende…

« En tant que leader, c’est mon rôle de faire en sorte que cela ne nous affecte pas, afin que nous ne nous plaignions pas trop, etc. Mais quand vous faites des drives physiques, que vous arrivez au panier et qu’ils ne sifflent pas la faute, cela donne l’impression d’une mauvaise possession, ce qui affecte notre défense et nous fait perdre des points. »

À lire également :