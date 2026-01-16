Miami Heat : la Free Agency 2027 plutôt que Ja Morant ?

Alors que le Miami Heat semble représenter la destination favorite de Ja Morant en cas de transfert, l’intérêt ne serait pas réciproque selon les dernières rumeurs.

Dès l’annonce d’un possible transfert de Morant avant la trade deadline du 5 février, le Heat s’est retrouvé parmi les candidats potentiels pour accueillir la star des Grizzlies. Mais selon ESPN, la franchise floridienne ne devrait pas figurer sur la liste.

« Le Miami Heat, en particulier, a été présenté de manière exagérée comme une destination potentielle, selon certaines sources. Le Heat reste concentré sur son objectif d’éviter toute dépense financière pour l’intersaison 2027-28. Selon certaines sources, il est très improbable que le Heat s’écarte de ce plan pour recruter Morant. »

Miami privilégierait sa flexibilité salariale pour tenter un gros coup à l’été 2027. Comme l’indique ESPN, des superstars comme Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic et Donovan Mitchell peuvent devenir agents libres à ce moment-là, eux qui possèdent tous une player option en 2027-28.

The Heat interest in Ja Morant has been overstated and it is “highly unlikely” they would trade for him, per @espn

“They have been laser focused on avoiding taking on money for the 27-28 offseason… It’s highly unlikely the Heat would deviate from that plan to go after Morant.” pic.twitter.com/754yx3Rv6x

— Fullcourtpass (@Fullcourtpass) January 16, 2026

Pour rappel, Ja Morant est lui sous contrat jusqu’en 2028 avec un salaire de 44,8 millions de dollars sur la dernière année. Le Heat n’a pour l’instant que deux joueurs sous contrat en 2027-28 (Bam Adebayo et Nikola Jovic pour 69 millions de dollars) et trois autres en team option (Kel’el Ware et Kasparas Jakucionis sous contrat rookie + Dru Smith). Tyler Herro et Andrew Wiggins – toujours pas prolongés – arrivent en fin de contrat en 2027 (63 millions de dollars à deux).

Si on peut comprendre la réticence du Heat concernant un transfert de Ja Morant, on a quand même l’impression que Miami cherche la transaction parfaite pour revenir sur le devant de la scène, quitte à laisser passer une opportunité après l’autre. La Free Agency, ce n’est plus ce que c’était, et il y a un scénario dans lequel ni Giannis, ni Jokic, ni Mitchell ne sera disponible en 2027 ou 2028.

Le Heat est-il vraiment prêt à rester dans le ventre mou de l’Est aussi longtemps ?

