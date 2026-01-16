Petite nuit au programme ce vendredi en NBA : seulement six matchs au total, dont la moitié sans grand intérêt. On gardera quand même un œil sur Sixers – Cavs, Raptors – Clippers et Kings – Wizards Rockets – Wolves.

Le programme NBA du soir

1h : Pacers – Pelicans

1h : Sixers – Cavaliers

1h30 : Nets – Bulls

1h30 : Raptors – Clippers

3h30 : Rockets – Wolves

4h : Kings – Wizards

L’affiche à ne pas rater : Rockets – Wolves

Deux équipes ambitieuses de l’Ouest, qui aiment le basket physique et défensif, voilà qui pourrait provoquer des étincelles à Houston. Les Rockets ont besoin d’une victoire référence au vu de leur dynamique éclatée du moment, eux qui ont perdu leur quatrième match en cinq sorties hier soir face au Thunder.

L’absence d’Anthony Edwards côté Wolves représente une belle opportunité pour les hommes d’Ime Udoka, mais jouer les Wolves en back-to-back n’est clairement pas un cadeau.

Les Français en lice

Nolan Traoré (Nets) voudra se montrer face aux Bulls.

Nico Batum (Clippers) à Toronto.

Rudy Gobert et Joan Beringer (Wolves) face au challenge de la raquette des Rockets.

Vous voulez une raison de mater Kings – Wizards ? Max Raynaud affronte Alex Sarr (Bilal Coulibaly est out).

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici