Kevin Durant guide les Rockets face aux Wolves (110-105)

Dans le choc de la nuit à l’Ouest, les Rockets se sont imposés à domicile face aux Wolves. Un match bourré de highlights ici et là, dans lequel Julius Randle et Kevin Durant se sont livrés un duel d’anthologie (39 points chacun). Faut qu’on en parle !

Sans Anthony Edwards, on aurait pu rapidement vendre la peau du Loup face aux Rockets, à Houston. C’est pourtant avec une fierté remarquable que les Wolves se sont défendus cette nuit, Julius Randle en tête. 39 points pour le compère d’Ant, qui signe son record cette saison.

C’est même Minneapolis qui se paie le luxe de prendre les devants dès la première mi-temps, en menant de deux à trois possessions. Le relâchement juste avant la pause est particulièrement dommage, et préfigure d’ailleurs la seconde période dans son ensemble. Côté Rockets, Kevin Durant est injouable, le Slim Reaper propose le meilleur de son bagage offensif, tout droit sorti des années 2010.

Et on a eu du Kevin Durant en mode vintage vs. Wolves 🥰🥰🥰

🔹39 POINTS

🔹4 rebonds, 2 steals

🔹7 passes

🔹11/18 au tir !

Le Slim Reaper version INJOUABLE face aux Wolves, et il a bien fallu ça pour que les Rockets s’imposent ! 🐍

pic.twitter.com/TOcCDCQqNV

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 17, 2026

Bien aidé par Alperen Sengun brillant dans ses intentions (25 points, 14 rebonds) et Amen Thompson toujours monté sur ressorts (14 points, 7 rebonds, 4 passes).

This pass from Alperen Sengun is ridiculous. 😮‍💨

Passing vision is off the charts.

pic.twitter.com/0czKY8Dlb3

— Hoop Central (@TheHoopCentral) January 17, 2026

En deuxième mi-temps donc, les Rockets prennent le commandement des opérations. Une joute intense va animer le 3e quart-temps, avant que les locaux ne prennent l’avantage de manière définitive. Le money time est la dernière opportunité des Wolves pour revenir, et Julius Randle saisit l’opportunité, mais Kevin Durant est intraitable et termine la rencontre aux lancers.

AMEN THOMPSON DOUBLE-CLUTCH DUNK OVER RUDY GOBERT. 🔥

pic.twitter.com/VUMsAO0Llv

— Hoop Central (@TheHoopCentral) January 17, 2026

Victoire des Rockets, qui mettent les Wolves en difficulté alors qu’ils doivent de leur côté affronter les Spurs en back to back ce soir, à San Antonio.