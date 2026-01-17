Jaylon Tyson impérial (39 points), les Cavaliers victorieux à Philadelphie (115-117)

Menés par un Jaylon Tyson en mode career night (39 points, son record en NBA), les Cavaliers signent un joli comeback face aux Sixers, qui ont mené une très grande partie du match. C’est Joel Embiid qui a mené Philly niveau points, avec 33 unités.

Les Cavaliers ont pris ce match au forceps, après n’avoir rien lâché. On aurait aisément pu penser qu’ils n’auraient pas eu la capacité de remporter cette rencontre, car les Sixers ont mené durant la quasi-intégralité de la soirée. À 9 minutes du terme, l’avance de 11 points pour les locaux semble presque rédhibitoire, mais à Jaylon Tyson en feu, rien d’impossible.

Jaylon Tyson en FEU face aux Sixers 🔥🔥🔥

🔹39 POINTS (career high)

🔹5 rebonds, 4 passes

🔹13/17 au tir, 7/9 du parking

Match ÉNORME de Tyson, crucial pour assurer la victoire des Cavaliers à Philadelphie !pic.twitter.com/Khwe4SF0w1

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 17, 2026

La sensation de cette saison à Cleveland a encore frappé, tapant son record de points en carrière. Et c’était nécessaire, car de l’autre côté, c’est Joel Embiid qui est sorti de sa torpeur, signant 33 points à 10/22 au tir. C’est avec un run collectif que les Cavaliers parviennent à revenir dans le match.

EVAN MOBLEY WINS IT FOR THE CAVS IN PHILLY!

Cavs have won 6 of the last 7 games vs. the Sixers 😳 pic.twitter.com/YUuPTBP7sY

— ESPN (@espn) January 17, 2026

Les Sixers répondent en remettant une pièce dans la machine directement, mais sur le plan psychologique, Cleveland a l’ascendant. Et cela sans Darius Garland ni Sam Merrill, absents pour blessure. On note le coup de chaud de Tyson au bon moment, alors même que Mitchell était clairement ciblé par la défense adverse.

Evan Mobley signe le panier de la victoire, à quelques secondes de la fin. Les Cavaliers sont en 24-19, et maintiennent leur place dans le top 6 de l’Est, juste devant… les Sixers.