Résumé NBA de la nuit : les Clippers enchainent à Toronto, 12e victoire en 14 matchs !
Le 17 janv. 2026 à 08:48 par Nicolas Vrignaud
Une petite nuit en NBA, mais une nuit intense ! Deux superbes matchs à Houston et à Philadelphie, et les Clippers qui enchaînent à Toronto. On fait le point, c’est l’heure du résumé du matin.
Les résultats de la nuit :
- Pacers – Pelicans : 127-119 (stats)
- Sixers – Cavaliers : 115-117 (stats)
- Nets – Bulls : 109-112 (stats)
- Raptors – Clippers : 117-121 (stats)
- Rockets – Wolves : 110-105 (stats)
- Kings – Wizards : 115-128 (stats)
Ce qu’il faut retenir :
- Les Pacers s’imposent à domicile contre les Pelicans, et ce grâce à un superbe match de Jay Huff (29 points !).
- Gros match entre Cavaliers et Sixers, à Philadelphie. Jaylon Tyson est le héros de Cleveland, signant son record de points en carrière, 39 points !
- Michael Porter Jr termine les Bulls à Brooklyn, ça c’est du match tellement séduisant qu’on a pas regardé.
- Les Clippers sont à cinq victoires de suite, 12 en 14 matchs ! James Harden signe 31 points.
- Gros match de Kevin Durant à domicile, face aux Wolves. Le meilleur de son niveau sur 48 minutes, et 39 points au final.
- Duel de pivots tricolores entre Alexandre Sarr et Maxime Raynaud, victoire des Wizards à Sacramento, il n’y a peu photo. On note le beau match de Russell Westbrook (26 points, 6 rebonds).
Le highlight de la nuit :
This pass from Alperen Sengun is ridiculous. 😮💨
Passing vision is off the charts.
— Hoop Central (@TheHoopCentral) January 17, 2026
Les résultats en TTFL :
À retrouver sur le compte du Lab
Le programme de ce soir :
- 23h : Mavericks – Jazz
- 1h30 : Hawks – Celtics
- 1h30 : Pistons – Pacers
- 1h30 : Knicks – Suns
- 2h : Heat – Thunder
- 2h : Spurs – Wolves
- 2h30 : Warriors – Hornets
- 3h : Nuggets – Wolves
- 4h : Blazers – Lakers
