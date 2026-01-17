TrashTalk Actu NBA & Basket au quotidien
Résumé NBA de la nuit : les Clippers enchainent à Toronto, 12e victoire en 14 matchs !

Le 17 janv. 2026

James Harden 2 décembre 2024
Source image : NBA League Pass

Une petite nuit en NBA, mais une nuit intense ! Deux superbes matchs à Houston et à Philadelphie, et les Clippers qui enchaînent à Toronto. On fait le point, c’est l’heure du résumé du matin.

Les résultats de la nuit :

  • Pacers – Pelicans : 127-119 (stats)
  • Sixers – Cavaliers : 115-117 (stats)
  • Nets – Bulls : 109-112 (stats)
  • Raptors – Clippers : 117-121 (stats)
  • Rockets – Wolves : 110-105 (stats)
  • Kings – Wizards : 115-128 (stats)

Ce qu’il faut retenir :

  • Les Pacers s’imposent à domicile contre les Pelicans, et ce grâce à un superbe match de Jay Huff (29 points !).
  • Gros match entre Cavaliers et Sixers, à Philadelphie. Jaylon Tyson est le héros de Cleveland, signant son record de points en carrière, 39 points !
  • Michael Porter Jr termine les Bulls à Brooklyn, ça c’est du match tellement séduisant qu’on a pas regardé.
  • Les Clippers sont à cinq victoires de suite, 12 en 14 matchs ! James Harden signe 31 points.
  • Gros match de Kevin Durant à domicile, face aux Wolves. Le meilleur de son niveau sur 48 minutes, et 39 points au final.
  • Duel de pivots tricolores entre Alexandre Sarr et Maxime Raynaud, victoire des Wizards à Sacramento, il n’y a peu photo. On note le beau match de Russell Westbrook (26 points, 6 rebonds).

Le highlight de la nuit :

This pass from Alperen Sengun is ridiculous. 😮‍💨

Passing vision is off the charts.

pic.twitter.com/0czKY8Dlb3

— Hoop Central (@TheHoopCentral) January 17, 2026

Les classements NBA :

JUSTE ICI !

Les résultats en TTFL :

À retrouver sur le compte du Lab

Le programme de ce soir :

  • 23h : Mavericks – Jazz
  • 1h30 : Hawks – Celtics
  • 1h30 : Pistons – Pacers
  • 1h30 : Knicks – Suns
  • 2h : Heat – Thunder
  • 2h : Spurs – Wolves
  • 2h30 : Warriors – Hornets
  • 3h : Nuggets – Wolves
  • 4h : Blazers – Lakers
