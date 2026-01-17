Six matchs en NBA cette nuit, et quelques français sur les parquets, comme d’habitude. On fait le point, avec comme MVP tricolore de la soirée chez TrashTalk ? Alexandre Sarr, victorieux à Sacramento avec les Wizards !

Les résultats de la nuit :

Pacers – Pelicans : 127-119 (stats)

– Pelicans : 127-119 (stats) Sixers – Cavaliers : 115-117 (stats)

: 115-117 (stats) Nets – Bulls : 109-112 (stats)

: 109-112 (stats) Raptors – Clippers : 117-121 (stats)

: 117-121 (stats) Rockets – Wolves : 110-105 (stats)

– Wolves : 110-105 (stats) Kings – Wizards : 115-128 (stats)

Alexandre Sarr

19 points, 4 rebonds, 3 passes, 1 contre à 8/12 au tir contre les Kings. Alexandre Sarr a versé dans l’efficacité à Sacramento, et Washington s’impose largement dans le Nord de la Californie. Soirée réussie !

Tre dishin’ an absolute DIME to Alex 😮‍💨 pic.twitter.com/IWzRANZ7jd

— Washington Wizards (@WashWizards) January 17, 2026

Maxime Raynaud

Soirée compliquée pour Maxime Raynaud, qui compile 4 points, 8 rebonds, 5 passes, 1 interception à 2/5 aux tirs face aux Wizards.

Nicolas Batum

1 rebond et 1 contre en six minutes de jeu. Nico s’est malheureusement blessé dès le début de rencontre entre Clippers et Raptors et n’a pas rejoué par la suite…

Nolan Traoré

8 points, 7 passes, 2 rebonds, 1 interception à 2/7 au tir pour Nolan Traoré face aux Bulls. Une soirée un peu galère au tir, mais de beaux apports notamment dans la distribution du jeu. La victoire en bonus !