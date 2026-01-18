Ce match avait tout d’un piège sur la route, il s’est transformé en démonstration. Jaylen Brown a pris feu, Boston a déroulé sans jamais trembler, et Atlanta a vite compris qu’il allait falloir survivre plutôt que rivaliser. Score final : 132-106, une soirée pliée très tôt par des Celtics injouables.

Jaylen Brown a donné le ton dès les premières possessions, et derrière, personne n’a réussi à l’éteindre. 41 points, point final. Du volume, de l’impact, des pénétrations qui font mal, une présence constante sur la ligne (11/12 aux lancers), et cette impression qu’il avait toujours une réponse dans la seconde où les Hawks tentaient d’ajuster : pull-up, drive, contact, tout y est passé. Sans besoin d’un match serré pour se transcender, Brown a simplement mis la rencontre sur les rails et Boston a suivi, avec un leader qui sentait parfaitement quand appuyer sur l’accélérateur.

41 PTS FROM JAYLEN BROWN TONIGHT

It's his 5th 40-PT game of the season… Only Luka Dončić (7) and Anthony Edwards (6) have more 40-PT games this season!

The Celtics move to 26-15 on the season!

January 18, 2026

Le vrai basculement, celui qui te fait comprendre que ça va tourner à la correction, arrive dans le deuxième acte. Boston claque 52 points (cinquante. deux.) sur la période, monte à 82 à la mi-temps, et joue comme si tout était simple : une passe de plus, un tir ouvert, on prend les mêmes et recommence comme dirait l’autre. À ce moment-là, Atlanta est déjà sur le fil, et l’écart ne fait qu’enfler jusqu’à devenir indécent, avec un pic à +43 qui résume parfaitement la dynamique du match. Les Celtics n’ont pas seulement eu l’adresse, ils ont eu le rythme, la lecture, la maîtrise, cette capacité à étouffer toute tentative de réaction avant même qu’elle prenne forme.

Et quand Brown attire les regards et plie les défenses, il faut des snipers pour transformer ça en punition immédiate. Sam Hauser a fait exactement ça, en mode festival : 30 points, et surtout 10 tirs du parking.

Sam Hauser was LETHAL from downtown in the Celtics' road win tonight!

30 PTS

10 3PM

It's his second career game with 10+ 3PM, making him the only player in Celtics history with multiple such performances!

January 18, 2026

À ce niveau-là, c’est une pluie battante, et Atlanta n’a jamais trouvé le bouton off. Dans le même temps, Derrick White a géré le playmaking avec calme, distribuant 12 caviars et faisant tourner la machine avec une propreté presque agaçante tant tout semblait fluide côté Boston.

Du côté des Hawks, Onyeka Okongwu (21 points) a au moins permis d’éviter l’humiliation totale au tableau d’affichage, mais le match racontait autre chose : une équipe en surchauffe d’un côté, une autre qui subit et qui limite les dégâts trop tard. A Boston, le message est clair : quand Brown est à ce niveau et que les shooteurs suivent, ça ressemble à un rouleau compresseur. Et Atlanta peut ranger la cassette : celle-là, tu ne la montres à personne.