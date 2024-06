Le MVP des Finales joue au poste d’ailier et a une barbe foisonnante, et c’est… Jaylen Brown. Emporté par l’émotion au moment de la remise de son trophée, JB a eu une pensée pour une personne en premier : Jayson Tatum. Son partenaire de crime.

Highest paid player in NBA history ✅

Finals MVP a year later ✅

Jaylen Brown silenced the critics pic.twitter.com/lWFafDExKA

— NBACentral (@TheDunkCentral) June 18, 2024

Après un dernier match bien complet à 21 points, 8 rebonds, 6 passes et 2 interceptions mais avec un immonde 7/23 au tir dont 2/9 de loin, on s’est tout de même rendu compte que le début de série titanesque du swingman suffisait à lui remettre le Bill Russell trophy. Donc on le lui a remis. A 27 ans, Jaylen Brown est devenu le MVP des Finales pour les Boston Celtics, après sa huitième saison dans le Massachusetts. Et la première personne à qui il a pensé en recevant son trophée ? Ses coéquipiers. Et plus précisément Jayson Tatum.

“C’était un effort d’équipe, et je partage ça avec mes frères et mon partenaire de crime Jayson Tatum, il était avec moi tout du long, donc on partage ça ensemble.”

Jayson Tatum and Jaylen Brown celebrating🍾 🏆 pic.twitter.com/ejjNIsW66n

— Celtics on NBC Sports Boston (@NBCSCeltics) June 18, 2024

Un trophée largement mérité pour Jaylen Brown, qui écrit petit à petit son histoire en tant que légende des Boston Celtics. Triple All-Star, All-NBA, joueur le mieux payé de l’histoire et maintenant Champion NBA et MVP des Finales. Sacré palmarès. Et toujours en pensant aux coéquipiers en premier. La classe.

Jaylen Brown is the 2024 #NBAFinals MVP! pic.twitter.com/6WKMyiPs2y

— NBA (@NBA) June 18, 2024