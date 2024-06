Les Finales NBA fraîchement terminées, le regard des fans de basket va tranquillement commencer à se tourner vers les Jeux Olympiques de Paris. Mais alors que son tournoi de qualification commence le 2 juillet à Athènes, l’état de forme de Luka Doncic interroge.

Luka Doncic n’est pas apparu au top de sa forme pendant ces Playoffs 2024.

Le genou qui saigne depuis la série face aux Los Angeles Clippers, la cheville qui grince depuis celle face au Thunder, et même une contusion au thorax dans ces Finales. La génie slovène a été incertain plusieurs fois, mais a toujours tenu sa place – jusqu’à jouer sous anti-douleurs.

Avec l’adrénaline qui commence à retomber, on peut légitimement se poser la question de l’état du corps de Doncic. Mais quand un journaliste tente sa chance en conférence de presse d’après match, ça fait airball.

“Peu importe si j’étais blessé [ou] à quel point je l’étais. J’étais sur le terrain, j’essayais de jouer. Mais je n’en ai pas fait assez.” – Luka Doncic

Reporter: “Now that the series is over, how much were you hurting?”

Luka Doncic: “It doesn’t matter if I was hurt [or] how much I was hurt. I was out there, trying to play. But I didn’t do enough.”pic.twitter.com/LZ04G9xsmV

— ClutchPoints (@ClutchPoints) June 18, 2024

La question se pose d’autant plus que la préparation de la Slovénie pour décrocher un ticket pour les Jeux Olympiques est imminente. Avec la Croatie, la Nouvelle-Zélande, L’Egypte, la République Dominicaine mais surtout la Grèce de Giannis Antetokounmpo dans le TQO, Luka Doncic ne peut pas prévoir beaucoup de vacances.

Le TQO se déroule à Athènes entre le 2 et le 7 juillet, c’est-à-dire dans tout juste deux semaines, et les Slovènes jouent dès le premier jour face à la Croatie. Avec une petite mise en jambe à prévoir, le repos de Luka se compte plutôt en jours qu’autre chose. Là encore, le meneur est très précautionneux au moment de s’exprimer sur la suite, parlant tout de suite de son corps un peu rouillé.

“Je ne veux pas parler de la suite. J’ai des décisions à prendre. J’essaie juste d’être en meilleure santé.” – Luka Doncic

Luka Doncic n’a pas voulu évoquer davantage la suite avec la Slovénie, mais il a parlé tout de suite de condition physique. https://t.co/6wUSNAChYF

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 18, 2024

Jouera ? Jouera pas ? Mais surtout dans quel état ? Luka Doncic n’a pas le temps de dire ouf et va devoir prendre une décision, mais le timing semble particulièrement serré.