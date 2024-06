Visiblement gêné au niveau du thorax, Luka Doncic aurait reçu des injections d’anti-douleurs à la veille du match 2 face au Boston Celtics, et pourrait y recourir à nouveau dans les prochaines heures. Sa participation au Game 3 n’est pour l’instant pas remise en cause.

Si Luka Doncic n’a pas manqué une seule rencontre depuis le début des Playoffs des Dallas Mavericks, il a connu son lot de pépins physiques. Entre un genou douloureux depuis la série face aux Los Angeles Clippers et une cheville qui a grincé face au Thunder, le Slovène a donné de sa personne. Mais il y a quelques jours, une contusion au thorax est venue s’ajouter à la liste, le rendant incertain pour le Game 2.

S’il a disputé la rencontre, c’est en partie grâce à une injection d’anti-douleurs, comme le révèle Tim MacMahon d’ESPN. Il est probable que Doncic en reçoive une nouvelle dose dans la journée afin d’être dans la meilleure forme possible pour le Game 3 décisif.

Luka Doncic received a pain-killing injection before Game 2 to numb the area of his thoracic contusion, sources tell @malika_andrews and me. The expectation is that Doncic will get another shot before Game 3. https://t.co/WKJzW7CiAn

— Tim MacMahon (@espn_macmahon) June 11, 2024

Si toutes ces blessures n’ont pas l’air de trop impacter le rendement de Luka Doncic (31 points, 10 rebonds et 6 passes décisives de moyenne sur une très bonne efficacité en Finales NBA), c’est plutôt sur sa défense que son inconfort est apparu le plus clairement.

Quoi qu’il en soit, le leader des Dallas Mavericks est exemplaire de résilience, et devrait bel et bien tenir sa place cette nuit à l’American Airlines Center.

Source texte : ESPN