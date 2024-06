Ce mercredi 12 juin au matin, Jerry West est décédé à l’âge de 86 ans. La légende NBA a marqué la ligue pendant des décennies, et ESPN lui avait justement dédié un épisode complet parmi leurs documentaires “Sports Century”. Voici le replay.

Attention, si vous jactez pas un mot en anglais ça risque d’être compliqué.

Mais pour les plus Shakespeariens d’entre vous, les plus à l’aise en anglais, ce documentaire est fait pour vous. À l’époque, lorsque les Netflix et Disney+ du genre n’existaient pas, il fallait regarder ESPN Classics à la bonne heure et enregistrer une émission sur sa propre VHS. De Michael Jordan à Larry Bird en passant par Wilt Chamberlain, tous les plus grands joueurs de l’histoire de la NBA ont eu droit à leur propre épisode.

Il était donc impossible de ne pas vous partager cette pépite, près de 45 minutes sur la vie de Jerry West. Son parcours, ses débuts en Virginie, tous les records cassés au niveau amateur, puis sa carrière en NBA, son sentiment d’homme incompris, et le patrimoine basket qu’il laisse derrière lui. Aucun doute sur le fait que quelqu’un proposera un nouveau documentaire mis à jour après une aussi triste nouvelle, mais aujourd’hui c’est ce qu’on a sous la main et on vous recommande chaudement de regarder ce docu.

Enjoy, et merci pour tout, Monsieur Jerry.