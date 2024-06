Après la démonstration des Celtics lors du Game 1, puis leur victoire pleine de résilience pour prendre le Game 2, les Mavericks sont au pied du mur. Avec l’absence possible de Kristaps Porzingis, Dallas peut-il être assez tenace face à la menace ?

Pas besoin d’être le plus grand expert de basketball pour comprendre que la soirée est déjà décisive pour Dallas.

Dans l’histoire des Finales NBA, 36 équipes ont accusé un retard de 2-0 à l’aube du Game 3. Seules 5 ont réussi à renverser la tendance, dont les Milwaukee Bucks en 2021 ou les Cleveland Cavaliers en 2016. Mais en cas de défaite, un déficit de 0-3 n’a jamais été remonté dans toute l’histoire des Playoffs. Autrement dit, ce soir, c’est pas loin d’être déjà l’espoir ou la porte.

Pour autant, les Boston Celtics ont annoncé que Kristaps Porzingis était incertain en raison de sa sombre blessure au pied et à la cheville. Alors que le Letton a été excellent lors des deux premiers matchs, son absence pourrait bien permettre au groupe de Luka Doncic de faire un bon coup. Explications des raisons qui permettent d’y croire.

Porzingis est donc day to day.

Lui a dit qu’il irait mourir sur le terrain.

Mazzulla a dit tout va bien.

Gros coup sur la tête de Boston, Kristaps a été excellent sur ce début de finales.

On va voir ce que ça donne demain soir mais pas étonné s’ils le laissent au repos.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 11, 2024

Le retour de Kristaps Porzingis s’est avéré une super nouvelle pour la raquette verte. D’un point de vue tactique, sa présence a d’abord arrangé les affaires de Joe Mazzulla en attaque. Parce qu’il représente un danger derrière l’arc, le Letton oblige Dereck Lively ou Daniel Gafford à venir s’écarter loin de l’arceau, laissant apparaître des lignes de drive pour les autres. Les cinq des Celtics avec cinq joueurs qui artillent de loin, ça facilite la vie.

Si Al Horford, qui va prendre la place de Porzingis, a été parfait dans son rôle jusqu’ici, il devra forcément se reposer (seulement 29 minutes de moyenne sur les Game 1 et 2). Et c’est sans lui que les séquences seront cruciales pour Boston face à la raquette des Mavericks. Certes, Dereck Lively et Daniel Gafford ont eu un grand mal à rentrer dans leur série jusqu’ici. Mais l’absence de Porzingis conjuguée au retour à domicile peut changer une donne psychologique qu’il ne faut pas sous-estimer. Et on n’a même pas évoqué un potentiel réveil de Kyrie Irving ou une nouvelle folie de Luka Doncic.

Rien n’est acquis pour Dallas, mais s’il y a une opportunité à aller chercher c’est probablement maintenant ou jamais. Sans le Letton, il est bien possible que les Mavs montent le ton.