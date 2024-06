En difficulté à Boston, Kyrie Irving connaît la formule pour rebondir

Kyrie Irving ne s’en cache pas : il n’a pas joué au niveau attendu à Boston lors des deux premiers matchs des Finales NBA, deux matchs que Dallas a fini par perdre. Mais alors que les Mavs sont dos au mur, Uncle Drew veut s’appuyer sur son expérience pour rebondir individuellement comme collectivement.

14 points et 4 passes de moyenne à 35% au tir, 0/8 à 3-points et seulement deux lancers-francs marqués, tout ça dans deux défaites. Les Finales NBA 2024 pouvaient difficilement plus mal démarrer pour Kyrie Irving.

Uncle Drew n’est pas au rendez-vous pour le moment mais alors que la série vient de déménager à Dallas, il est confiant sur sa capacité à rebondir.

“La première chose pour moi, c’est d’accepter le fait que j’ai mal joué (à Boston), ou du moins en dessous de mes standards. En revenant à Boston, j’avais tellement envie de bien faire et de répondre présent pour mes coéquipiers. En tant que compétiteur, c’est frustrant, mais je ne veux pas que cela impacte mes futures décisions en tant que joueur (sur le terrain).”

Le retour de Kyrie Irving à Boston représente l’une des principales storylines des Finales NBA 2024. Mais face à son ancien public, Irving n’a pas pu peser comme il l’aurait voulu. Jrue Holiday, Derrick White et Cie lui mènent la vie dure, sous les sifflets du TD Garden. Kyrie est ainsi loin d’avoir le même impact offensif que lors des séries précédentes. Néanmoins, cette situation lui rappelle les Finales NBA 2016 avec Cleveland, où il avait également connu un début de série compliqué face aux Warriors (18 points à 33% au tir dans deux défaites).

“J’ai déjà été mené 2-0 en Finales NBA, j’ai gagné une fois et perdu une fois, donc je sais ce dont on a besoin (pour remonter) et je sais comment me préparer mentalement, émotionnellement, spirituellement, physiquement.”

Il y a huit ans, aux côtés de LeBron James, Irving avait profité du retour de la série dans l’Ohio pour véritablement lancer ses Finales. Uncle Drew a tourné à 31 points de moyenne (51% au tir, 47% à 3-points, 95% aux lancers) sur les cinq matchs suivants, aidant ainsi les Cavaliers – avec son fameux game-winner dans le Game 7 – à remporter un titre historique face aux Warriors version 73 victoires. Si les contextes sont forcément différents entre 2016 et 2024, Irving peut s’appuyer là-dessus pour rebondir dès ce soir.

Kyrie Irving’s Games 3-7 in the 2016 Finals

Stats

30.8 PPG – 4.2 RPG – 4.4 APG

1.8 SPG – 1.0 BPG

50.8 FG% – 46.7 3p% – 95.2 FT%

With Kyrie back in the NBA Finals, it’s time to revisit the best 5 game stretch of his career back when he won his 1st Championship alongside Bron… pic.twitter.com/SOHWZGkMim

— Lukas (@KBsLakeShow24) June 3, 2024

Il le faudra pour que Dallas possède la moindre chance de revenir dans cette série contre Boston. Sur les deux premiers matchs, Luka Doncic était beaucoup trop isolé pour espérer quoi que ce soit. Les Mavs ne pourront survivre que si le supporting cast du Slovène répond présent offensivement, en particulier Kyrie Irving.

“J’ai dit à mon hermano (frère en espagnol, ndlr.) que je dois mieux jouer pour lui, à ses côtés. […] Je lui ai dit que c’était ma faute, j’assume le fait de ne pas avoir bien joué.” – Kyrie Irving

Réaction attendue dès cette nuit à 2h30 du matin.

__________

Source texte : conférence de presse

Kyrie Irving on his talks w/ Luka Dončić being down 0-2:

“It started w/ me, just telling my hermano I gotta play better for him, alongside him, in order for us to accomplish our goal… just letting him know it’s my fault, taking accountability for not playing particularly well.” pic.twitter.com/xLAelZ9eFm

— Landon Thomas (@sixfivelando) June 11, 2024