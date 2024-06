Depuis le licenciement de J.B. Bickerstaff, les Cleveland Cavaliers cherchent toujours le profil parfait à installer sur le banc de touche. Après plusieurs jours d’entretiens, James Borrego et Kenny Atkinson apparaissent comme les deux finalistes.

Trouver un successeur à l’immense J.B. Bickerstaff n’est pas une tâche aisée, et l’heureux élu aura la lourde tâche de porter sur ses épaules plus d’une décennie de bagues, récompenses et aura inégalable dans l’Ohio… non ? Pas forcément ? C’est pas ça l’histoire ? Pardon.

Ceci étant dit, le choix n’est pas forcément des plus évidents pour le front-office des Cleveland Cavaliers. Alors que la franchise est à un tournant, la priorité est de proposer une prolongation de contrat à Donovan Mitchell. Mais pour cela, la définition d’un projet clair commence par la nomination d’un nouveau coach.

Après de nombreux entretiens et plusieurs profils étudiés, le choix final semble inclure James Borrego, assistant chez les New Orleans Pelicans, et Kenny Atkinson (dans le staff de Steve Kerr à San Francisco). Les deux candidats seront à Cleveland cette semaine selon l’insider Brian Windhorst.

James Borrego and Kenny Atkinson will visit Cleveland this week as finalists for the Cavaliers’ head coach opening, per @WindhorstESPN (https://t.co/Y18cfe3CeT).

An important choice for Cleveland as the coach will be part of their presentation to Donovan Mitchell’s extension. pic.twitter.com/oAKHChIqZ8

— Evan Sidery (@esidery) June 11, 2024

Kenny Atkinson sera par ailleurs dans le staff de l’équipe de France pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, en tant qu’assistant de Vincent Collet. L’ancien coach des Brooklyn Nets, entre 2016 et 2020, retrouvera Jarrett Allen et Caris LeVert s’il est choisi par Koby Altman, le président de Cleveland.

James Borrego, quant à lui, dispose d’une expérience légèrement moins fournie et n’a par exemple jamais connu les Playoffs en tant que head coach. Passé par le banc du Magic en intérim et celui des Hornets, il pourrait être jeté dans le grand bain en étant à la tête d’une équipe des Cavaliers compétitive. Borrego est notamment réputé pour ses qualités de coordinateur offensif.

Le feuilleton devrait tranquillement arriver à son terme dans les prochains jours, pile le temps de commencer à bosser sur l’énorme dossier Donovan Mitchell. Été sympa en prévision dans l’Ohio.