Kenny Atkinson intègre le staff de l’Équipe de France !

Cela fait quelques semaines qu’on savait que des changements allaient avoir lieu au sein du staff de l’Équipe de France en vue des Jeux Olympiques de Paris 2024. On est désormais fixés et y’a du lourd qui arrive : Kenny Atkinson, ancien coach des Nets et assistant de Steve Kerr aux Warriors, débarque chez les Bleus !

La nouvelle a été annoncée ce jeudi matin par le service de presse de la FFBB : Kenny Atkinson intègre donc le staff de l’Équipe de France où il va remplacer poste pour poste Laurent Foirest, assistant coach qui n’a pas été reconduit pour Paris 2024.

ET BAH LA VIE DMA MÈRE SI KENNY ATKINSON EST LE FUTUR COACH DE L’ÉQUIPE DE FRANCE C’EST INCROYABLE https://t.co/mgPiC7yqEF

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 14, 2023

L’arrivée de Kenny Atkinson est un gros coup réalisé par l’Équipe de France. On se rappelle qu’il avait fortement aidé les Nets dans leur projet de reconstruction entre 2016 et 2020, emmenant une jeune équipe de Brooklyn vers les Playoffs NBA grâce à la mise en place d’un très bon collectif. Si son aventure new-yorkaise s’est arrêtée en 2020 avec les arrivées de Kevin Durant et Kyrie Irving chez les Nets, il a ensuite rebondi en tant qu’assistant chez les Clippers et surtout chez les Warriors, où il a remporté le titre NBA en tant qu’assistant de Steve Kerr.

Kenny Atkinson possède une vingtaine d’années d’expérience en tant que coach ou assistant, lui qui a commencé sur les bancs du… Paris Basket Racing en 2004 avant de traverser l’Atlantique. Il est aussi passé par la France durant ses années de joueur (Montpellier, Épinal, Mulhouse, Nantes, Évreux) entre 1999 et 2004.

Son objectif sera désormais d’aider les Bleus à repartir de l’avant après le fiasco de la Coupe du Monde 2023. Et pourquoi pas prendre la suite de Vincent Collet à l’avenir…

Outre Kenny Atkinson, on apprend également que Frédéric Sarre (ancien coach de Pro A entre 2002 et 2015) va devenir manager général adjoint des Bleus en remplacement de Yann Barbitch.

Kenny Atkinson et Victor Wembanyama qui dessinent le futur de l’Équipe de France pic.twitter.com/x0dveErWzD

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 14, 2023