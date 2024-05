Sans aucune surprise, Victor Wembanyama a été élu Rookie de l’Année cette nuit. Le phénomène français a répondu à toutes les attentes sur le terrain tout en ayant un énorme impact en dehors. La preuve en chiffres.

Les Spurs sont devenus hype !

Franchise de petit marché (San Antonio), et possédant le pire bilan à l’Ouest la saison dernière, les Spurs ne sont vraiment dans la lumière que quand ils possèdent des talents générationnels. David Robinson, Tim Duncan, et désormais Victor Wembanyama. Si les résultats collectifs de San Antonio n’ont pas décollé cette saison (22 victoires, comme l’an dernier), l’arrivée de Wemby s’est clairement ressentie du côté de Fort Alamo. Pour la première fois depuis de nombreuses années, et notamment la fin du Big Three Duncan – Parker – Ginobili (2016), les Spurs attirent vraiment le regard ! En particulier en France.

+ 189% : la hausse du nombre de téléspectateurs qui ont regardé les Spurs en direct sur le League Pass depuis la France cette saison (par rapport à l’an dernier). Les Spurs ont été l’équipe la plus regardée en France sur le League Pass, et 4 des 10 matchs les plus regardés cette saison impliquaient les Spurs.

la hausse du nombre de téléspectateurs qui ont regardé les Spurs en direct sur le League Pass depuis la France cette saison (par rapport à l’an dernier). Les Spurs ont été l’équipe la plus regardée en France sur le League Pass, et 4 des 10 matchs les plus regardés cette saison impliquaient les Spurs. + 29% : à la TV, l’audience moyenne pour les matchs des Spurs était boostée de 29% par rapport aux autres matchs diffusés en France. En prime time (souvent le dimanche soir), on est sur un chiffre de + 240% ! Le match Spurs – Raptors du 5 novembre (un dimanche soir, juste après les 38 points de Wemby contre Phoenix) a été le match le plus vu de la saison en France (à la TV et sur le League Pass)

à la TV, l’audience moyenne pour les matchs des Spurs était boostée de 29% par rapport aux autres matchs diffusés en France. En prime time (souvent le dimanche soir), on est sur un chiffre de + 240% ! Le match Spurs – Raptors du 5 novembre (un dimanche soir, juste après les 38 points de Wemby contre Phoenix) a été le match le plus vu de la saison en France (à la TV et sur le League Pass) 5 : les Spurs sont entrés dans le Top 5 des équipes NBA les plus regardées sur les réseaux sociaux cette saison (30e sur 30 l’an dernier), avec notamment une hausse de 125% concernant les followers sur Instagram.

La Wembamania sur les réseaux sociaux

En parlant de réseaux sociaux, Victor Wembanyama a enflammé ces derniers tout au long de la saison à travers ses dingueries réalisées sur le parquet.

1,3 milliard : c’est le nombre de vues provoquées par Victor Wembanyama sur les réseaux sociaux de la NBA cette saison. Jamais un rookie n’avait atteint cette barre, encore moins avec une telle rapidité. Cela fait de Wemby le troisième joueur le plus regardé cette saison derrière les superstars LeBron James et Stephen Curry.

c’est le nombre de vues provoquées par Victor Wembanyama sur les réseaux sociaux de la NBA cette saison. Jamais un rookie n’avait atteint cette barre, encore moins avec une telle rapidité. Cela fait de Wemby le troisième joueur le plus regardé cette saison derrière les superstars LeBron James et Stephen Curry. 247 millions : c’est le nombre de vues pour son dunk en mode Statue de la Liberté face aux Celtics fin décembre. C’est la deuxième vidéo la plus regardée all-time sur les réseaux sociaux de la NBA.

Wemby looked every bit of 7'4" on this play against Boston 🤯 pic.twitter.com/sTkujr0t3a

— NBA (@NBA) January 1, 2024

1,1 million : c’est le nombre de followers gagnés par Victor Wembanyama sur Instagram au cours de sa saison rookie. Son nombre total de followers a été multiplié par 18 depuis octobre 2022, date à laquelle il avait enflammé Vegas avec les Mets 92.

c’est le nombre de followers gagnés par Victor Wembanyama sur Instagram au cours de sa saison rookie. Son nombre total de followers a été multiplié par 18 depuis octobre 2022, date à laquelle il avait enflammé Vegas avec les Mets 92. 2,9 millions : c’est le nombre d’heures accumulées par les fans sur les réseaux sociaux de la NBA en regardant des highlights de Victor Wembanyama.

Le maillot de Victor Wembanyama s’arrache !

1 : Victor Wembanyama est le joueur NBA qui a vendu le plus de maillots en France cette saison.

Victor Wembanyama est le joueur NBA qui a vendu le plus de maillots en France cette saison. 2 : Victor Wembanyama est le deuxième joueur NBA à avoir vendu le plus de maillots en Europe.

Victor Wembanyama est le deuxième joueur NBA à avoir vendu le plus de maillots en Europe. 4 : Victor Wembanyama est le quatrième joueur NBA à avoir vendu le plus de maillots dans le monde (derrière Stephen Curry, LeBron James et Jayson Tatum).

Source texte : NBA