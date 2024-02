On attaque un nouveau mois et c’est donc le moment idéal pour distribuer les récompenses protocolaires pour les dernières semaines. Victor Wembanyama et Brandon Miller ont été élus Rookies du mois de Janvier en NBA. Une grande première pour Wemby !

La domination de Chet Holmgren sur les awards mensuels des Rookies a pris fin. Lauréat en novembre et en décembre, la licorne du Thunder doit cette fois laisser la place à un certain Victor Wembanyama. L’Alien tricolore continue de sortir les gros chiffres chez les Spurs et il tournait en janvier à 24 points, presque 10 rebonds et plus de 3 contres par match ! Si les Spurs ont toujours du mal à enchainer les victoires, il y a quand même du mieux par rapport à la fin de l’année civile, et Wemby lui fait toujours des belles stats qu’il pleuve ou qu’il vente.

San Antonio’s Victor Wembanyama and Charlotte’s Brandon Miller have been named West and East Rookie of the Month for January.

— Marc Stein (@TheSteinLine) February 1, 2024

Du côté de l’Est, c’est aussi une fin de série pour Jaime Jaquez Jr., qui avait remporté les deux premières statuettes à Miami. Il laisse sa place à un garçon qui lentement mais sûrement fait son chemin parmi les rookies. On en parle peu car Chet et Wemby prennent toute l’attention mais on a une vraie belle saison rookie de la part de Brandon Miller à Charlotte. De la défense, un shooteur très sérieux. De quoi, on lui souhaite, marcher dans les traces de son idole Paul George. Avec 16 points, 4 rebonds et 2 passes sur le mois de janvier, Miller donne en tout cas de quoi sourire à la fanbase des Hornets et ça leur arrive pas souvent ces derniers temps.

Ils ont reçu des votes également :

Ouest : Chet Holmgren / Cam Whitmore

Est : Bilal Coulibaly / Jaime Jaquez Jr.