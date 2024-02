Joel Embiid n’a pas pu participer au match face aux Nuggets et a été annoncé out juste avant le début de la rencontre. Un timing très tardif et les Sixers sont donc passés à la caisse. 75 000 dollars d’amende et une tape sur les doigts d’Adam Silver pour Philadelphie.

C’était une match-up très attendue entre “arguably” les deux meilleurs joueurs du monde et “clearly” les deux meilleurs pivots au monde. Mais les Sixers ont annoncé juste avant le match contre les Nuggets que Joel Embiid serait absent de ce choc. Le MVP en titre a ressenti une douleur au genou pendant l’échauffement et le staff n’a donc pas voulu le faire jouer.

The NBA has fined the Philadelphia 76ers $75,000 for violation of injury reporting regarding Joel Embiid’s absence Saturday vs. Denver. But no violation of player participation policy due to Embiid’s confirmed injury.

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 1, 2024

Adam Silver a dû bien criser en apprenant la nouvelle. Une affiche aussi alléchante, pendant la Rivals Week qui plus est, qui perd une bonne partie de son intérêt. Mais finalement, pourquoi être déçu puisqu’on a pu avoir le duel tant attendu entre Nikola Jokic et… Paul Reed. Cela fait 5 ans que JoJo n’a pas posé les pieds dans le Colorado et c’était une bonne occasion au vu de sa domination. Allez, à l’année prochaine !

La NBA a bien précisé que cette amende est due à une question de timing et non de load management. Joel Embiid n’a pas été sanctionné puisque sa blessure est annoncée comme réelle. Le problème reste entier notamment concernant les audiences NBA.

Ces amendes peuvent aussi pousser à faire jouer le joueur, no matter what. Pas pour l’amende en soi, mais pour la symbolique et la pression médiatique que ça crée. Joel Embiid s’est blessé au genou face aux Warriors et on peut spéculer sur le fait qu’il aurait pu être absent lors de ce match. La barre des 65 matchs pour être éligible aux récompenses individuelles pousse aussi vers cela.

Source texte : Shams Charania