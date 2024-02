Le programme de la nuit en NBA : les remplaçants du All-Star Game connus à 1h, Celtics – Lakers à 1h30

Petite nuit que celle qui arrive, mais belle nuit quand même. L’essentiel sera en dehors des terrains, puisque nous connaîtrons les remplaçants du All-Star Game 2024 à 1h. À peine le temps de souffler qu’il faudra enchaîner avec Celtics – Lakers. Un duel à l’ancienne, un duel qu’on adore. Allez, c’est l’heure du programme NBA de la nuit.

Le programme de la nuit

1h : annonce des remplaçants du All-Star Game 2024

1h30 : Celtics – Lakers

1h30 : Knicks – Pacers

2h : Grizzlies – Cavs

4h : Jazz – Sixers

Le match à ne pas rater : Celtics – Lakers

LA vraie rivalité historique. Le FC Nantes – AS Saint-Étienne de la NBA, à la seule différence que si les deux équipes jouant en jaune que sont Nantes et les Lakers sont effectivement à chier en ce moment, les Verts de Boston cartonnent plus que ceux de la Loire. Merci pour le comparo pourri, passons au teasing. LeBron James qui souffle fort, les Lakers en mode “rien à foutre” contre les Hawks et les Rockets dernièrement. Anthony Davis de retour, ça promet un peu plus d’enjeu pour Kristaps Porzingis. Tout sur le papier place les Celtics bien devant des Angelinos sans grande motivation… mais voilà, le facteur LeBron James. Le King aime ces moments. Il peut en poser 40. Et ça nous ferait trop kiffer. En attendant, rendez-vous à 1h30 pour voir Jayson Tatum et consorts se la donner avec les Purple and Gold.

UPDATE : LEBRON JAMES ET ANTHONY DAVIS OUT POUR CE MATCH, ET ON VA CLAIREMENT PAS RÉÉCRIRE TOUT LE PARAGRAPHE

Mais aussi…

Pacers vs. Knicks, fermiers contre citadins, nouvel épisode. Avantage aux agriculteurs qui bloquent Roissy et Rungis, pitié les Knicks faites pas de dinguerie.

Donovan Mitchell a prévu de manger du Grizzly ce soir.

Jazz – Sixers sans Joel Embiid. Lauri Markkanen ne va donc pas tâcher son slip.

Les Français sur les parquets