Nuit très tranquille hier avec un seul et unique match entre Pistons et Mavericks. Et qui dit nuit légère le jeudi dit nuit bien chargée le lendemain, et c’est un programme de 11 matchs qui nous attend ce soir. Désolé pour vos potes qui vous attendront longtemps au bar.

POUR LE RECAP DE L’UNIQUE MATCH DE LA NUIT C’EST ICI

# LE PROGRAMME

1h : Hornets – Wizards

Hornets – Wizards 1h30 : Hawks – Nuggets

Hawks – Nuggets 1h30 : Celtics – Heat

Celtics – Heat 1h30 : Nets – Raptors

Nets – Raptors 1h30 : Cavs – Magic

Cavs – Magic 1h30 : Bucks – Lakers

Bucks – Lakers 2h : Grizzlies – 76ers

Grizzlies – 76ers 2h : Spurs – Pelicans

Spurs – Pelicans 3h : Suns – Rockets

Suns – Rockets 3h : Jazz – Pacers

Jazz – Pacers 4h : Warriors – Bulls

# À NE PAS MANQUER

Après un petit échauffement de trente minutes à Charlotte, on file côté Boston à 1h30 pour le match entre les Celtics et Miami, quelques jours seulement après leur dernière confrontation au TD Garden. Et cette fois-ci Jimmy Butler devrait être là. Voilà qui tombe bien parce que les Verts sont eux quasi au complet et ont pu compter sur un ÉNORME Jayson Tatum pour l’emporter l’autre soir. L’occasion pour les hommes d’Erik Spoelstra d’aller chercher cette victoire référence qui leur manque pour se remettre sur les bons rails ? Peut-être mais pas évident d’aller s’imposer chez le premier de l’Est vu le niveau exceptionnel de Boston en attaque actuellement.

Dans le même temps, les Bucks accueilleront les Lakers à Milwaukee, cette fois pour une première confrontation de la saison. Les Daims du Wisconsin, deuxièmes derrière les Celtics dans la course à la tête de l’Est, semblent reprendre leur excellente dynamique des neuf premiers matchs, avec trois victoires de rang face à Dallas, Cleveland, et même en déplacement au Madison Square Garden. Côté Lakers, c’est plus surprenant mais là aussi la dynamique semble enfin bonne avec six victoires au cours des huit derniers matchs (oui, bon, d’accord, il y en a trois contre les Spurs. Mais comme on ne dit jamais à Los Angeles : l’important c’est les trois points). Au niveau des absences maintenant : dans les rangs angelinos personne n’est out excepté Dennis Schroder. Et chez les Bucks, ce match pourrait bien marquer le retour tant attendu de Khris Middleton.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Les Wizards se déplacent à Charlotte, où ils retrouveront les Hornets, mais surtout où ils ne retrouveront pas LaMelo Ball… ni Gordon Hayward… ni Dennis Smith Jr… ni Cody Martin. Vous m’arrêtez quand vous avez compris.

Atlanta reçoit Denver, l’occasion pour Trae Young (s’il joue) d’en coller 40 sur la truffe de Jamal Murray, et/ou pour Nikola Jokic de claquer un 30/10/10 sur Clint Capela (s’il joue). Pas de John Collins pour postériser Aaron Gordon, en revanche.

Nets – Raptors, épisode 3 déjà ?! 2-0 pour Brooklyn à l’heure actuelle on attend la réponse des Canadiens qui essayeront de profiter de l’absence du franchise player côté Nets, on parle bien entendu de Ben Simmons.

Les Cavs accueillent le Magic à Cleveland, et devraient faire goûter aux gars d’Orlando une septième défaite consécutive malgré l’absence de Jarrett Allen.

Les 76ers vont sur la route de Meeeemphiiis… mais certains plus que d’autres. Toujours pas de James Harden ni de Tyrese Maxey, Joel Embiid devra compter sur l’immense Shake Milton pour l’épauler.

Les Louisianais de NOLA, partent en excursion à San Antonio, et on parie que Zion va tenter de prendre Fort Alamo, mais surtout de postériser tout fou qui oserait s’avancer devant lui.

Phoenix accueille les Rockets, qui n’ont pas eu l’autorisation de déclarer forfait. Les Suns, eux, vont vouloir conquérir leur 7e victoire d’affilée avant d’aller à leur tour dans le Texas.

Utah recevra les surprenants Pacers de l’impeccable Thérèse. Peut-être l’occasion pour les Pacers de se maintenir à l’équilibre sur leur road trip infernal.

Et pour finir, les Bulls vont visiter la Baie de San Francisco après une grosse défaite à Phoenix. Pour les Warriors qui semblaient bien repartis, il s’agirait de ne pas enchaîner une deuxième défaite après Dallas mercredi.

11 matchs au programme et de (très) grosses confrontations. Si vous ne savez pas rester quatre heures sans cligner des yeux, vous avez jusqu’à ce soir pour apprendre, et on se donne rendez-vous à 1h pour le premier tip-off.