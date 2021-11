Programme NBA : les Bucks et les Lakers sont de sortie mais c’est bien le duel Butler – Doncic qui risque de nous entraîner au bout de la nuit

Déjà deux semaines depuis le retour de la NBA et on ne perd pas le rythme. Pour ce mardi, seulement cinq rencontres mais un programme sympa malgré tout. Luka Doncic contre Jimmy Butler, le Jazz qui part en tournée à Sacramento, les Champions 2021 sur la route de Cade Cunningham, les Lakers en quête de certitudes et les Pelicans qui volent jusqu’en Arizona. Mine de rien, il y aura du beau monde sur le parquet.

# LE PROGRAMME DU MARDI 2 NOVEMBRE 2021

0h : Pistons – Bucks

Pistons – Bucks 0h30 : Mavericks – Heat (sur beIN Sports 2)

Mavericks – Heat (sur beIN Sports 2) 2h : Jazz – Kings

Jazz – Kings 3h : Suns – Pelicans

Suns – Pelicans 3h30 : Lakers – Rockets (sur beIN Sports 4)

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Dallas Mavericks – Miami Heat (0h30) : Des cinq matchs de la nuit, il est le plus alléchant et le plus indécis. Dallas contre Miami, la Floride contre le Texas, Jimmy Butler contre Luka Doncic, et surtout deux franchises qui sont dans le positif. Les Mavericks s’appuient sur quatre victoires et deux défaites, côté Heat c’est cinq victoires et une défaite. Les Floridiens semblent les plus en forme, eux qui surfent sur une série de quatre succès consécutifs. Porté par le cafetier préféré de ton cafetier préféré, Miami se déplace au Texas pour faire gonfler son bilan. Quant à Jimmy Butler, fraîchement auréolé du titre de joueur de la semaine à l’Est, il espère bien continuer de moudre ses adversaires soir après soir. Avec 25,3 points, 7 rebonds et 5,5 assists par match, le natif de Houston sera le principal danger ce soir. Attention quand même au reste de la troupe du Heat qui peut rapidement s’enflammer avec Tyler Herro, Duncan Robinson, Kyle Lowry… Seul Bam Adebayo pourrait manquer la rencontre. De l’autre côté, l’artilleur en chef est forcément Luka Doncic qui cumule 22,6 points, 8,5 rebonds et 7,5 assists. Le Slovène commence à bien se mettre en route et le Heat pourrait en faire les frais. Pour les Texans, Maxi Kleber restera sur la touche ce soir et Porzingis pourrait bien lui tenir compagnie. Deux équipes capables de tout, deux leaders bien chauds qui s’affrontent, rendez-vous à 0h30 pour le feu d’artifice.

# À SURVEILLER EGALEMENT

Les Pistons avec Cade Cunningham reçoivent des Bucks diminués par les blessures. une opportunité en or pour une deuxième victoire cette saison ?

Rudy Gobert qui ravage la raquette des Kings pour taper le top pick TTFL ? Vous ne pourrez pas dire qu’on vous l’avait pas dit.

Les Pelicans ne mangent pas de cactus, même s’il y en a un qui mange pas mal de trucs.

Lakers – Rockets ? L’occasion de voir LeBron James jouer contre une équipe dont la moitié des joueurs pourraient avoir l’âge de sa progéniture.

Vous l’aurez compris, toujours pas de répit pour la NBA. Cinq matchs sont au programme cette nuit, avec du lourd et du moins lourd. Rendez-vous sur le terrain en tenue dès les douze coups de minuit !