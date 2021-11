Zion Williamson encore absent deux à trois semaines : on n’attend plus que le feu vert des médecins… et du diététicien ?

Out depuis le début de saison à cause d’une fracture du pied, Zion Williamson attend toujours le feu vert des médecins pour reprendre la compétition. Selon les dernières infos en provenance de Louisiane, la pépite va encore devoir patienter deux à trois semaines.

Il y a quelques jours, on apprenait que Zion Williamson s’était remis à courir et, forcément, cela avait attiré un élan d’optimisme quant à son retour à la compétition. Depuis, on attendait les résultats des derniers examens et il semble bien qu’il y ait du nouveau du côté des volatiles. Selon Will Guillory, qui suit les Pelicans pour The Athletic, le pied de l’ailier-fort va mieux mais il ne peut toujours pas reprendre l’entraînement complet et notamment les 5vs5. Toujours selon l’insider, on devrait en savoir davantage d’ici deux à trois semaines, date des prochains examens. Si la progression se confirme, ce qui implique donc qu’il n’y ait pas de rechute, on passera alors à une reprise totale de l’entraînement avec le groupe.

Willie Green says Zion Williamson had his scans done on his foot. He's cutting, doing some work on the floor. He still isn't cleared to do any 5-on-5 work. The plan is for him to get another round of scans in 2-3 weeks that'll free him up to be a full participant in practice. — Will Guillory (@WillGuillory) November 1, 2021

On part donc sur une nouvelle mitigée pour les fans. À la fois, il y a du mieux concernant son pied et à la fois, le retour est encore repoussé. Pourtant, le Bayou aurait bien besoin de sa star pour lancer sa saison. Pire bilan de la NBA avec le Thunder, qui ne cache pas vraiment ses intentions, New Orleans patauge sur ce début d’exercice. Brandon Ingram et Jonas Valanciunas font ce qu’ils peuvent mais ils sont bien seuls pour mener la barque et l’absence de Thanos se fait cruellement sentir. Avec deux à trois semaines d’absence, Zion manquera sept à douze matchs supplémentaires, ce qui pourrait donc lui faire rater au moins une vingtaine de matchs sur cet exercice. Un constat malheureusement trop régulier depuis son début de carrière et ses problèmes de poids pourraient encore empirer les choses à l’avenir. Reste à espérer pour lui que le bilan ne sera pas trop catastrophique à son retour. Attaquer une saison avec trois victoires en vingt matchs, c’est même plus un handicap, autant dire qu’il faudra s’arracher pour rattraper la concurrence pour les Playoffs. Alors que son rival de la Draft 2019, Ja Morant, brille de mille feux sur ce début de saison, on attend toujours de voir Zion faire du sale, ou du gras, ou les deux.

Zion Williamson fait des progrès mais il faudra encore attendre deux à trois semaines pour espérer le voir reprendre la compétition. Thanos aimerait écrabouiller l’univers la Ligue mais c’est pas pour demain. Patience, patience.

Source texte : The Athletic