James Wiseman autorisé à reprendre l’entraînement : les Warriors bientôt au complet, à un Klay Thompson près

Les fans des Warriors peuvent se réjouir : James Wiseman aurait été autorisé à reprendre l’entraînement. En attendant le grand comeback de Klay Thompson, l’infirmerie des Warriors est en train de se vider.

Belle surprise de ce début de saison malgré une infirmerie bien garnie, Golden State commence à voir quelques éclaircies à l’horizon. Après le retour de Jonathan Kuminga contre le Thunder, c’est désormais James Wiseman qui devrait retrouver le chemin de l’entraînement. La franchise a dévoilé la bonne nouvelle via un simple injury report et ce bon Marc Stein du New York Times, qui a décidément des yeux partout, nous a gentiment relayé l’info. Près de sept mois après une opération du ménisque droit, on n’a jamais été aussi proche de revoir l’ancien joueur de la fac de Memphis. Une excellente nouvelle pour les ambitions des Dubs même s’il faut tempérer un peu, aucun planning n’étant prévu pour son retour à la compétition. Vu la forme de l’équipe en ce moment, ils n’ont aucune raison de se presser.

The Warriors say James Wiseman has been cleared to return to full team practices. https://t.co/Zt5ybajUzG — Marc Stein (@TheSteinLine) November 1, 2021

Après seulement 39 matchs pour sa saison rookie (11.5 points, 5.8 rebonds à 52% au tir), c’est peut-être enfin la libération pour le second pick de la Draft 2020. Englué toute la saison dans les blessures, le joueur n’aura jamais pu enchaîner les rencontres comme il le voulait et il gardera finalement un goût d’inachevé de cette première année en pro. Alors que LaMelo Ball et Anthony Edwards squattaient les Top 10 et récupéraient les éloges, l’intérieur se voyait relégué au second plan, bien loin des All-Rookie Teams. Au moment d’attaquer cette seconde saison avec les Warriors, impossible de ne pas imaginer un Wiseman revanchard et désireux de montrer tout son potentiel, d’autant qu’il est désormais familier avec le style Warriors. On a par ailleurs appris, via Connor Letourneau du San Francisco Chronicle, qu’il avait pris environ quatre kilos de muscle pendant sa convalescence et on a désormais hâte de voir le fit avec l’équipe de Steve Kerr. Après une si longue absence, il sera intéressant de voir comment le jeunot sera utilisé (en sortie de banc pour débuter ?) et il est fort possible qu’il passe d’abord par la case G League pour récupérer du rythme, comme il l’a lui-même expliqué.

James Wiseman thinks some G-League reps could help him before an NBA return: “Of course. I’d like to go down there to get sharp physically, mentally.” pic.twitter.com/5gW5KYn33S — Anthony Slater (@anthonyVslater) November 1, 2021

Avec Jordan Poole, Jonathan Kuminga ou encore Moses Moody, voilà quelqu’un qui pourrait être une des belles surprises de la saison de Golden State. Espérons pour lui qu’il saura éviter les pépins physiques et qu’il nous montrera tout le talent qu’on lui prêtait au moment de sa Draft.

James Wiseman est de retour chez les Warriors et il va faire du bien dans la raquette. Inutile d’espérer le revoir en short dès le prochain match, on part sur une reprise en douceur, il y a une saison sophomore à assurer derrière.

Source texte : New York Times / San Francisco Chronicle / The Athletic