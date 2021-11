TrashTalk Fantasy League – TTFL Podcast S4, Episode 3 : le Lab vous aide à attaquer novembre avec le sourire

Alors que la TrashTalk Fantasy League a repris depuis une grosse dizaine de jours désormais, nos copains du Lab ont fait le point sur les premières perfs TTFL de la saison. Les bons plans, les carottes, sur qui miser à l’avenir, c’est dans le podcast et c’est cadeau.

Pour avoir toutes les infos sur la TTFL en temps réel, voici un compte Twitter à mettre dans vos favoris.

Le principe, vous le connaissez, une team d’experts et d’amoureux de la TTFL qui se réunit pour causer de votre jeu préféré, le tout dans une bonne ambiance. Au programme de ce podcast d’une heure et demi : les Tops et Flops sur ce début de saison, un petit récap des performances marquantes de la semaine écoulée mais aussi les premiums des quatre laborantins présents. L’occasion de rappeler qu’un premier choix de l’an dernier ne vaut peut-être pas autant cette saison et inversement. Pour finir, et comme vous en avez l’habitude, l’équipe se projette sur les picks des rencontres de la semaine à venir. Quels matchs vont sortir les gros chiffres ? Quelle matchup permettra de claquer le 50 en TTFL sans trop de stress ? Sur qui ne faut-il surtout pas parier ? On profite des conseils des copains et on essaye de miser sur le bon cheval, sous peine de se taper un réveil douloureux.

La TrashTalk Fantasy League a digéré sa rentrée scolaire et c’est déjà le moment de faire un point sur qui sont les bons élèves de cette première dizaine. Les (H)experts ont parlé, reste à voir qui aura eu le nez fin et qui n’aura pas su anticiper la belle carotte. Plus que jamais, la TTFL est une guerre, une guerre impitoyable.