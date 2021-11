NBA Top 10 du jour : Franz Wagner danse avec les Loups, mais une danse plutôt brutale

Jayson Tatum qui fait la totale à Lonzo Ball, Ja Morant qui se balade dans les Rocheuses ou encore Franz Wagner en écraseur de loups, envoyez le NBA Top 10 du jour !

Larry Nance Jr. qui attaque Andre Drummond sous le cercle, on se doutait que ça allait mal finir pour Dédé.

Caris LeVert se la joue buzzer beater contre les Spurs. La victoire et le show, enfin des bonnes nouvelles dans l’Indiana.

Cam Reddish commence à nous claquer des passes dans le dos. C’était comment les vacances avec Trae Young ?

OG Anunoby nouveau cauchemar du Madison Square Garden et d’Obi Toppin.

Evan Mobley est monté salement sur Mason Plumlee. Charlotte, ville du bonheur pour tous les Big men, enfin presque.

Ja Morant fait danser Aaron Gordon toute la nuit. Ça ressemble à ça Dirty Dancing ?

LaMelo Ball-Miles Bridges, passe folle et dunk épisode 47386. Spoiler, ils ont déjà commandé 50000 épisodes supplémentaires.

Jayson Tatum ne veut peut-être pas faire des passes mais vu ce qu’il fait en solo, il a des arguments.

Myles Turner est un contreur de fou mais Keldon Johnson n’en a rien à cirer.

Franz Wagner n’est peut-être pas musicien mais on vous recommande son concerto « le Crépuscule des Dieux Loups », ou comment détruire les Wolves en une seule action.

Voilà, on a fait le tour, on vous laisse profiter de la vidéo ci-dessous. Nous ? On s’étire un coup et on enchaîne car il y a déjà du très lourd qui arrive. Let’s go !