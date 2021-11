Résumé NBA (scores, stats, highlights) : Paul George a croisé le tank du Thunder, alors il s’est amusé à le conduire

Les matchs qui commencent tôt c’est cool, parce qu’on peut déjeuner de bonne heure. Passée cette analyse giga-intéressante switchons sans plus attendre sur le résumé de cette nouvelle nuit de NBA, avec des Bulls toujours plus solides et un Thunder qui commence déjà son bazar. On n’est que le 2 novembre, ça promet.

# Les résultats de la nuit

Hornets – Cavs : 110-113

Pacers – Spurs : 131-118

Sixers – Blazers : 113-103

Hawks – Wizards : 118-111

Celtics – Bulls : 114-128

Knicks – Raptors : 104-113

Grizzlies – Nuggets : 106-97

Wolves – Magic : 97-115

Clippers – Thunder : 99-94

# Ce qu’il faut retenir

# Quelques images pour égayer votre journée

Bonne ambiance à Philly, les fans chantent : « WE WANT LILLARD 👏👏👏👏👏 !! »pic.twitter.com/mJO7jAMboz — TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 1, 2021

😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭 Le speaker des Knicks envoie « BING BONG » dans les enceintes après chaque trois points d’Evan Fournier Jsuis moooortpic.twitter.com/DQmb2Kjl98 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 2, 2021

Hommage au tout premier match de l’histoire de la NBA, qui a eu lieu il y a 75 ans entre New York et Toronto. Le compte Twitter des Raptors envoie donc tout son contenu en noir et blanc ce soir, on valide 👏💯 https://t.co/Af8FDhREgQ — TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 2, 2021

Nan mais le Thunder est imprenable, c’est de l’art. pic.twitter.com/afPTpRvNto — TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 2, 2021

🏀 FINAL SCORE THREAD 🏀 Domantas Sabonis (24 PTS, 13 REB, 6 AST) and the @Pacers cruise to the win at home 🏁 Myles Turner: 19 PTS, 8 REB, 3 BLK

Chris Duarte: 18 PTS, 4 3PM

Caris LeVert: 16 PTS, 7 AST pic.twitter.com/Hj9j4jOkUI — NBA (@NBA) November 2, 2021

# Le Top 10 de la nuit

# Les scores TTFL de la nuit

# Le classement

# Le programme de ce soir

0h : Pistons – Bucks

0h30 : Mavs – Heat

2h : Jazz – Kings

3h : Suns – Pelicans

3h30 : Lakers – Rockets

Une de plus, et on enchaine. La saison NBA est un marathon et nous voilà au troisième kilomètre seulement. Sale nouvelle si vous êtes déjà essoufflés, alors filez vite au ravitaillement et un conseil, le camembert à 8h17 ÇA PASSE.