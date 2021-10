Les nouvelles sont bonnes pour Zion Williamson : Thanos s’est remis à courir, mais on n’a pas dit à quelle vitesse

Zion Williamson imaginait sans doute autre chose pour son début de saison. Entre sa fracture du pied, sa rééducation qui dure une plombe et ses problèmes de poids, la star des Pelicans a enchaîné les galères. Bonne nouvelle, la forme semble revenir ces derniers jours.

Ce n’est plus un secret pour personne, Zion Williamson galère à retrouver les parquets NBA. Le numero uno devrait déjà être en train de marquer au fer rouge ses adversaires à l’heure qu’il est mais le monstre physique est retardé dans ses temps de passage. Première embûche, une fracture au pied droit suivie d’une opération estivale dont il met plus de temps que prévu à se remettre. Exit la préparation avec les copains et bonjour la méforme pour le phénomène de la Draft 2019. Sans son prodige, la franchise galère et propose un bilan négatif, trois défaites pour une seule victoire. Un début de saison avec le bec sous l’eau pour les Pelicans, sans oublier les rumeurs et questionnements autour du poids de Zion Williamson. L’atmosphère est pourrie, le ciel est gris et heureusement que la journée de mardi a apporté un peu d’espoir. Premier rayon de soleil, une victoire 107-98 décrochée face aux Wolves mais les fans ont surtout été rassurés par les propos du coach de la Nouvelle-Orléans. Sur le site officiel de la franchise, Willie Green a donné des nouvelles du gros pélican de 140 kilos de Zion :

« Il va mieux, on peut voir qu’il progresse. Il est sur le parquet, il court, il fait de plus en plus de choses. Une fois qu’il aura passé sa dernière série d’examens, nous aurons une vision plus claire de ce que nous allons pouvoir faire […] Aujourd’hui, il n’est pas encore à fond dans tout ce qu’il fait. Mais j’espère qu’on pourra faire monter l’intensité. »

Des examens qui devraient survenir dans les prochains jours selon l’entraîneur des volatiles. Même si aucune date n’a été communiquée, cela laisse à croire que Zion se rapproche tranquillement d’un retour sur les parquets. C’est évidemment une bonne nouvelle pour tous les amoureux de la NBA, hormis pour ceux qui vont devoir défendre sur le bougre. Petit rappel, en deux saisons, le buffle de Louisiane tourne à 25,7 points, 7 rebonds et 3,3 assists. Le nouveau coach des Pelicans aurait bien besoin de son phénomène pour chopper quelques victoires et redresser la barre. En attendant, tout ce petit monde devra placer ses espoirs sur les ailes – maigrichonnes mais solides – d’un Brandon Ingram qui a déjà activé le mode All-Star (27 points, 7,5 rebonds, 4,8 passes à 50% au tir et 50% du parking).

Zion Williamson est sur le chemin du retour et c’est une sacrée nouvelle ! La fanbase des Pelicans vient de retrouver le sourire mais patience, entre cette update et le moment où on verra Thanos en short, il y a encore un peu de temps à attendre.

Source Texte : NBA.com, New Orleans Pelicans.