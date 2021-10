Le créateur de Squid Game n’a pas apprécié les critiques de LeBron James sur son show : « Vous avez vu Space Jam 2 ? »

Quand on est fan d’une série, on a tendance à donner son avis de manière prononcée. Quand LeBron James parle de la fin de la série « Squid Game », on sent déjà le dossier croustillant nous tomber dans les bras. Spoiler, le créateur du show n’a pas validé sa critique cinématographique.

Même si vous n’êtes pas accro de la série ou familier de Netflix, vous aurez inévitablement entendu parler de Squid Game en cet automne 2021. Série sensation de la rentrée sur la plateforme au grand N, le show a attiré près de 111 millions de téléspectateurs selon les dernières estimations. On part donc sur un gros morceau et une série qui va forcément animer les discussions chez les passionnés. Quel lien avec la NBA nous direz-vous ? Pas grand-chose si ce n’est que certains joueurs suivent avec engouement l’issue de la première saison. C’est notamment le cas de LeBron James, la star des Lakers. Alors qu’il venait de finir sa conférence de presse et qu’il passait le relai à Anthony Davis, le King n’a pas pu s’empêcher d’en parler vite fait avec son acolyte. Certains reporters ont tranquillement laissé allumés les micros et ils ont réussi à apprendre que le King n’avait pas apprécié la fin du show. Forcément, vu l’aura du natif de l’Ohio et la notoriété de Squid Game, la critique (pas publique mais pas forcément très cachée) a pris une ampleur considérable et elle est arrivée jusqu’aux oreilles du créateur de la série, Hwang Dong-hyuk. Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il n’a pas apprécié.

« Vous avez vu Space Jam 2 ? LeBron James est cool et il peut dire tout ce qu’il veut. Je respecte ça. Je suis vraiment reconnaissant qu’il ait regardé la série en entier mais je ne changerai pas ma fin. C’est ma fin. S’il a sa propre fin en tête et qu’elle le satisfait, il pourrait faire sa propre suite. J’irais la voir et peut-être qu’ensuite j’enverrais un message en disant : j’ai aimé tout le show sauf la fin. »

Vous ne rêvez pas, ce qui devait être une simple discussion entre deux accros d’une série a donc pris une importance médiatique et, évidemment, tout le monde s’est tourné vers le King en voyant la réponse de Hwang. Sans surprise, le cyborg ne s’attendait sans doute pas à un tel enchaînement et il a préféré en rire sur son compte Twitter.

This can’t be real right??!! I hope not 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 https://t.co/IGbqEvFGud — LeBron James (@KingJames) October 26, 2021

Finalement, beaucoup de bruit pour pas grand-chose et on doute que cette histoire fasse vraiment date. L’un va reprendre sa quête d’une nouvelle bague alors que l’autre va sans doute profiter de cette publicité (involontaire ?) pour affoler un peu plus l’audimat. Bref, pas de quoi fouetter un chat !

LeBron James n’a pas aimé la fin de Squid Game et c’est une news qu’on aurait pu trouver sur AlloCiné. Le créateur du show a balancé quelques-unes de ses vérités au King et ce beau petit monde va vite oublier toute cette histoire, on passe à autre chose…

