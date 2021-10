Programme NBA : Nets – Heat et Blazers – Grizzlies au menu, y’a quelques duels qui valent le coup

On espère que vous êtes en forme parce que la NBA nous a concocté un gros programme ce soir. Des duels, des retours, des joueurs en quête de rachat, dix rencontres pour nous tenir en haleine toute la nuit. C’est beau, c’est lourd, c’est mercredi, c’est Panzani.

# LE PROGRAMME DU MERCREDI 27 OCTOBRE 2021

1h : Magic – Hornets

: Magic – Hornets 1h30 : Pelicans – Hawks (sur beIN Sports 1)

: Pelicans – Hawks (sur beIN Sports 1) 1h30 : Raptors – Pacers

: Raptors – Pacers 1h30 : Celtics – Wizards

: Celtics – Wizards 1h30 : Nets – Heat (sur beIN Sports 4)

: Nets – Heat (sur beIN Sports 4) 2h : Thunder – Lakers

: Thunder – Lakers 2h : Bucks – Wolves

: Bucks – Wolves 4h : Suns – Kings

: Suns – Kings 4h : Blazers – Grizzlies

: Blazers – Grizzlies 4h30 : Clippers – Cavaliers

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Brooklyn Nets – Miami Heat (1h30) : Pas de suspense, il est là notre match de la soirée, l’affrontement entre deux des plus beaux effectifs de la NBA. À notre droite, Kevin Durant et à notre gauche, Jimmy Butler. Les deux ailiers viendront évidemment accompagnés. James Harden, Paul Millsap, Blake Griffin ou encore Patty Mills pour le longiligne numéro 7. Bam Adebayo, Tyler Herro, Kyle Lowry et Duncan Robinson pour le cafetier. Sans oublier les vieux de la vieille, LaMarcus Aldridge et P.J. Tucker. Deux franchises armées jusqu’aux canines et qui voudront en découdre sur les planches du Barclays Center. Pour l’instant les deux armadas sont en rodage, les Nets affichent deux victoires et deux défaites, le Heat deux victoires pour une défaite. Quoi de mieux qu’un choc pour prouver sa valeur ? Quoi de mieux qu’un duel au sommet pour définitivement lancer sa saison ? Cerise sur le gros gâteau, c’est un choc à l’Est alors l’horaire est clément. Rendez-vous en tenue de combat à 1h30 pour le début des hostilités.

# À SURVEILLER EGALEMENT

Avantage aux frelons dans le Clasico de la jeunesse entre les Hornets et le Magic.

Trae Young qui débarque avec sa troupe pour plumer des Pelicans toujours orphelin de Zion Williamson.

Nouvelle sortie pour Scottie Barnes dans son jardin du Nord. Face à lui les Pacers d’un Domantas Sabonis qui a déjà passé la seconde.

Troisième victoire consécutive pour les Celtics et Jayson Tatum face aux Wizards ?

Russell Westbrook qui pourrait bien avoir tous les shoots face au Thunder, surtout si LeBron et AD sont absents. Attention, carnage ou désastre ?

Les Wolves qui effectuent un déplacement périlleux sur les terres du Greek Freak. Ragoût de loup au menu pour les Bucks.

Harrison Barnes qui en colle 40 à Booker et sa bande des cactus. Non, on déconne mais imagine quand même.

Damian Lillard qui aura enfin réglé sa montre face à Ja Morant, le meilleur scoreur de la NBA. Qui c’est déjà qui fait partie du Top 75 ?

Des matchs à gogo, des chocs, des superstars… c’est le creux de la semaine mais certainement pas en NBA. Rechargez bien les batteries et rendez-vous dans quelques heures pour en découdre.