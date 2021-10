Le poids de Zion Williamson, sujet sensible à la Nouvelle-Orléans : 140 kilos apparemment sur la balance, attention…

Depuis ses années lycée en Caroline du Sud, Zion Williamson fait partie de ces phénomènes qui semblent destinés à dominer un jour en NBA. La hype n’a cessé de monter autour de Zion et ce dernier a rapidement montré qu’elle était justifiée, le premier choix de la Draft NBA 2019 devenant All-Star dès sa campagne sophomore dans la Grande Ligue. Cependant, le profil physique très atypique du bonhomme et les pépins physiques accompagnant son début de carrière ont parfois été source d’inquiétudes, et c’est particulièrement le cas chez les Pelicans aujourd’hui. Car Zion est à nouveau à l’infirmerie, et semble avoir pas mal de kilos en trop…

Avant d’aborder ce sujet un peu sensible concernant le poids de Zion Williamson, replaçons le contexte. Lors du Media Day des Pelicans il y a quelques semaines, le vice-président des opérations basket David Griffin avait balancé une petite bombe à la surprise générale : Zion a été victime d’une fracture au pied durant l’été et a dû se faire opérer. What ?!? Une nouvelle évidemment pas très réjouissante, même si Griffin a tout de suite tenu à se montrer rassurant en déclarant que la star des Pelicans ne devrait pas rater le début de la saison régulière. Sauf que, spoiler, Williamson ne sera pas opérationnel pour le premier match ce soir face aux Sixers et il ratera probablement le reste du mois d’octobre. Comme lors de sa campagne rookie où il se remettait d’une déchirure du ménisque, le premier choix de la Draft NBA 2019 va donc commencer l’année à l’infirmerie. Un scénario loin d’être idéal pour le joueur comme pour la franchise, cette dernière voulant se mêler à la course aux Playoffs dans la Conférence Ouest après plusieurs échecs consécutifs, dans la bulle de Mickey d’abord puis la saison dernière. Un scénario loin d’être idéal aussi quand on connaît les bruits de couloir qui entourent aujourd’hui l’avenir de Zion à la Nouvelle-Orléans. Si Williamson a déclaré au Media Day qu’il « aimait » le Bayou, plusieurs dirigeants à travers la NBA surveillent de près la relation entre la jeune star et NOLA, une relation qui n’aurait pas toujours été au beau fixe depuis l’arrivée de Zion en Louisiane (petit rappel ici et là). Et si Zion Williamson devenait le premier numéro un de Draft à dire non à une prolongation XXL (plus de 200 millions de dollars sur cinq ans dans son cas) pour prendre la qualifying offer et ainsi devenir agent libre non restrictif un an plus tard ? Et s’il demandait lui aussi un transfert à l’avenir comme tant de stars (Anthony Davis, James Harden, Ben Simmons…) ont pu le faire dans cette ère du player empowerment ?

Et si, et si, et si…

Vous l’avez compris, le début de carrière de Zion chez les Pelicans ne ressemble pas vraiment à un long fleuve tranquille, et la vibe est globalement assez chelou dans le Bayou. Mais aujourd’hui, ce qui inquiète avant tout la franchise de la Nouvelle-Orléans, ce n’est pas tant l’idée d’un potentiel départ de Williamson à l’avenir. C’est surtout sa condition physique. Si l’on en croit Jake Fisher de Bleacher Report, Zion serait aujourd’hui aux alentours des 140 kilos sur la balance. 140 ! Pour un joueur de « seulement » 1m98, ça fait limite flipper, Williamson étant habituellement listé aux alentours des 130 kilos, qu’on pourrait considérer comme son « poids de forme ». Selon BR, plusieurs membres de la Ligue auraient été « frappés par l’apparence physique » de Zion lorsque ce dernier a rejoint les Pelicans dans le Minnesota au cours de la présaison. Et pour être tout à fait honnête, nous aussi on a été frappés par les joues du bonhomme, que ce soit au Media Day de NOLA il y a trois semaines ou dans les récents spots publicitaires de la NBA dans le cadre de son 75e anniversaire. Comme le mentionne un observateur de la NBA dans l’article de Jake Fisher, « Je sais quand Zion a 130 kilos et là, il n’était pas à 130 kilos ». Est-ce que Zion Williamson a pris du poids parce qu’il s’est blessé ? Est-ce qu’il s’est blessé au pied parce qu’il est trop lourd ? Difficile à dire mais en tout cas, l’inquiétude est de mise quand on sait à quel point des kilos en trop peuvent abîmer les genoux et provoquer des gros pépins au pied. Vous vous souvenez de Shawn Kemp, l’un des dunkeurs les plus puissants de sa génération avant qu’il ne devienne le symbole des joueurs en surpoids après le lock-out de 1999 ? Ou alors Charles Barkley lors de sa dernière année chez les Rockets en 1999-00 ? Espérons que Zion – véritable phénomène physique à la fois massif et incroyablement explosif – ne prenne pas cette direction-là.

La NBA a sorti sa pub « recréer des moments légendaires » hier, et le passage ultra court avec Zion… ça confirme. https://t.co/fr1pNSikYV pic.twitter.com/RAGF79WwmT — TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 20, 2021

D’après les sources de Jake Fisher, Zion Williamson aura une restriction de minutes quand il pourra refouler les terrains. Pour l’instant, on ne sait pas quand ce moment arrivera. Début novembre ? Mi-novembre ? L’avenir nous le dira mais les questions et les doutes sont aujourd’hui de plus en plus nombreux concernant sa condition physique, et donc le futur des Pelicans aussi. Déjà que leur intersaison n’a pas été des plus convaincantes, les Pels vont démarrer leur saison ce soir sans leur meilleur joueur, avec un coach rookie nommé Willie Green, et un collectif qui va forcément se chercher après quelques mouvements majeurs à l’intersaison (départs de Lonzo Ball, Steven Adams et Eric Bledsoe, arrivées de Jonas Valanciunas, Devonte’ Graham, Tomas Satoranski…). Bon courage.

Le poids de Zion Williamson interroge beaucoup à la Nouvelle-Orléans et au travers de la NBA. Alors oui, peut-être que Zion retrouvera rapidement son poids de forme une fois qu’il pourra retrouver les terrains. Mais il est clair que les signes actuels font un peu flipper…

Source texte : Bleacher Report