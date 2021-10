Jonas Valanciunas prolonge chez les Pelicans : 30 millions de dollars sur 2 ans, comment on dit fuck la free agency en lituanien ?

Alors comme ça, la saison NBA a commencé donc on ne peut plus parler de contrats et d’argent ? Bien sûr que non. Si à Philadelphie on se demande encore comment gérer 120 millions de dollars qui boudent, à New Orleans on a fait une petite affaire en toute discrétion. En effet, les Pelicans et Jonas Valanciunas se sont mis d’accord pour bosser ensemble pendant deux ans de plus.

Il est à peine arrivé, il s’est à peine installé, il a déjà reçu le chéquier. Jonas Valanciunas vient de signer une prolongation de deux ans à hauteur de 30 millions de dollars, donc 15 millions la saison, ce qui va éviter au Lituanien de se farcir une grosse Free Agency l’été prochain. En effet, transféré récemment par les Grizzlies dans un package qui contenait notamment Steven Adams, Eric Bledsoe et des stickers de Stan Van Gundy, Valanciunas avait encore une année garantie sur son contrat. C’est ce qui avait notamment poussé le management de Memphis à se séparer du bûcheron, en plus d’autres raisons sportives. Jonas avait donc pris le premier avion en direction de la Louisiane, avec 14 millions de dollars garantis sur sa saison à venir, et puis on fait le point à la fin de celle-ci ?

Ouais, bah non.

Pourquoi se prendre la tête dans les deux camps, alors qu’on peut retirer cela de la to-do list dès aujourd’hui ? D’un côté, il y a Valanciunas. En plein dans son prime, donc âgé de 28 ans, le barbu venait de réaliser une splendide saison avec les Grizzlies, avec 17 points et 12,5 rebonds de moyenne, s’il-vous-plaît. Participation aux Playoffs, premier tour tendu contre Rudy Gobert et le Jazz, on voyait assez bien JayVee rester dans le Tennessee mais les dirigeants de Memphis ont réfléchi autrement. Du coup, on est en droit de se dire : merde, Jonas, tu aurais pu demander un giga deal à l’été 2022 en tant qu’agent-libre, regarde ce que Clint Capela vient d’obtenir avec les Hawks ! Et en effet, on peut tout à fait se dire que d’un point de vue purement business, le Lituanien aurait pu demander et obtenir beaucoup mieux que 30 millions sur deux ans, dans le prime de sa carrière. Cependant, et on l’a vu aussi pour d’autres profils (salut Dennis Schröder), il est important de prendre l’argent quand il est sur la table, d’autant plus qu’on ne parle pas ici de cinquante centimes. Valanciunas restera deux ans en plus de cette année à New Orleans, ou du moins son contrat leur appartiendra, et Willie Green sera ravi de pouvoir utiliser son barbu préféré afin de jouer des coudes sous les arceaux.

Maintenant, de l’autre côté, il y a New Orleans. Une franchise qui veut rejoindre l’élite, qui a Zion Williamson et Brandon Ingram pour ce faire, et qui a justement effectué quelques gros changements cet été pour tenter un coup. Effectif potentiellement plus profond, changement de coach, y a-t-il eu un coup de foudre tel avec Valanciunas qu’il était évident de le prolonger avant même qu’il ne participe à un match officiel des Pelicans cette saison ? Ce qu’on sait, actuellement, c’est que l’ambiance n’est pas tip-top autour de la franchise, et mieux vaut prendre ce qui est stable quand c’est disponible. On ne sait pas comment ça va jouer sous Willie Green, on ne sait pas quand et comment reviendra Zion, on ne sait pas le niveau de motivation d’Ingram, et on ne sait pas ce que donne ce groupe au complet. Ce qu’on sait, par contre, c’est que Jonas Valanciunas se défonce dans les raquettes tous les soirs, et pour pas si cher que cela. Tout ce qu’on veut voir, évidemment, c’est ce que son duo avec Williamson peut donner. Car dans une attaque qui était précédemment bouchée par la présence de Steven Adams, le profil de Jojo n’est pas non plus à l’extrême opposé du Néozélandais. En bref, on suit le mood actuel de New Orleans : on prend, sans trop savoir ce que ça va donner par la suite, mais on prend.

Jonas Valanciunas restera cette saison et deux saisons supplémentaires à New Orleans. En tant que pivot titulaire de l’équipe de Zion Williamson ? On a envie d’y croire, mais on veut bien surveiller cette question de près. Car entre la situation autour du phénomène et l’instabilité montrée par David Griffin à la tête de la franchise, difficile d’apporter des réponses claires et précises actuellement.

Source : Andrew Lopez / ESPN