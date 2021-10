Zion Williamson absent pour le début de la régulière : pas de retour avant novembre, la saison des Pelicans commence bien

Lors du Media Day des Pelicans, on avait appris à la surprise générale que Zion Williamson s’était fait opérer du pied. Une nouvelle pas très encourageante, mais il devait soi-disant être de retour pour le début de la saison régulière. Sauf qu’au final, c’est bien depuis l’infirmerie qu’il regardera ses copains lors des premiers matchs…

Ce n’est sans doute pas comme ça que le nouveau coach Willie Green envisageait de faire ses grands débuts avec les Pels. D’après ESPN, Zion Williamson va être réévalué dans une quinzaine de jours suite à son opération estivale. Et qui dit réévaluation dans quinze jours dit début de saison à l’infirmerie pour Zion. Parce que oui, la régulière ne va pas tarder à commencer, les Pelicans jouant leur premier match le 20 octobre à la maison face à Philadelphie. Deux semaines d’absence supplémentaires, ça veut dire aussi qu’on ne devrait pas revoir Williamson avant le début du mois de novembre, et qu’il ratera donc sept matchs au moins (Sixers, Bulls, Wolves x2, Hawks, Kings, Knicks). Et ça, c’est dans le meilleur des cas. Car comme l’a dit le président des opérations basket des Pelicans David Griffin, il n’y a pas – pour l’instant – de date de retour fixe pour le phénomène de la Nouvelle-Orléans. Son absence pourrait donc se prolonger encore plus longtemps, car on sait tous que les Pels ne vont prendre absolument aucun risque avec leur superstar. La bonne nouvelle dans l’histoire, c’est que la guérison se passe bien d’après les médecins. Pour rappel et pour être tout à fait précis, Williamson a été victime d’une fracture du pied droit, au niveau du cinquième métatarsien. Zion s’était blessé aux alentours de la Summer League, et n’a donc pas pu participer à la prépa avec ses copains.

« Ce n’est évidemment pas idéal. Mais ce n’est pas débilitant pour autant. L’idée, c’est qu’il puisse revenir le plus tôt et de la manière la plus safe possible. Je pense que vu comment les médecins gèrent cela, on peut avoir confiance sur le fait que ça sera le cas. Ce serait génial de ne pas avoir à gérer ça. Mais nous sommes vraiment contents de la façon dont se passe la rééducation. » – David Griffin, via ESPN

Sachant que David Griffin avait parlé d’un retour en début de saison régulière au moment du Media Day, on va prendre cette déclaration avec des pincettes. En tout cas, on croise les doigts pour que cet épisode ne soit qu’un petit obstacle dans l’ascension de Zion Williamson, lui qui a déjà connu plusieurs bobos dans sa jeune carrière, dont une blessure au ménisque qui l’a privé de la première moitié de la saison 2019-20. Autorisé à courir et à faire des workouts individuels, Zion espère rapidement retrouver ses coéquipiers pour faire du 5-contre-5, mais il va falloir patienter encore un peu. En attendant, les Pelicans vont eux devoir faire sans leur force offensive numéro un, ce qui signifie que l’ami Brandon Ingram aura encore plus de responsabilités offensives lors des premières semaines de la saison. Légèrement touché au genou au cours de la prépa, BI devrait être opé pour le premier match de régulière et y’a moyen qu’il lâche de sacrées perfs TTFL avec ses qualités de scoreur et de playmaker.

Zion Williamson sur la touche jusqu’en novembre, clairement ce n’est pas le meilleur scénario pour une équipe des Pelicans qui tente toujours d’intégrer la Playoffs Picture de l’Ouest. Sans Zion, la Nouvelle-Orléans pourrait tout de suite prendre du retard sur ses concurrents directs, et on sait à quel point c’est difficile de le rattraper de ce côté-là des States.

Source texte : ESPN