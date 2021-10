Résumé NBA (scores, stats, highlights) : invaincus en Summer League, invaincus en pré-saison, les Kings sont donc favoris pour le titre

Quatre matchs cette nuit et quelques confirmations, rayez la mention inutile : LeBron James est en forme, Trae Young aussi, James Harden à la mène c’est oui, le Thunder va vivre une saison compliquée et les Kings visent la bague au printemps prochain. Allez, on vous laisse démêler le vrai du faux, envoyé le résumé de la nuit en NBA !

# Les résultats de la nuit

Hawks – Heat : 127-92

Nets – Wolves : 107-101

Thunder – Nuggets : 107-113

Kings – Lakers : 116-112

# Ce qu’il faut retenir

Trae Young était de retour et il a joué un mauvais tour à l’équipe B du Heat

D’ailleurs, Udonis Haslem était titulaire, à 57 ans.

Les Nets ont calé un 19-0 aux Wolves au deuxième quart-temps

James Harden a lâché 14 passes à ses copains, les Nets n’ont donc pas besoin d’un meneur de jeu

Les Nuggets ont joué leur deuxième prolongation en quatre matchs, non mais quelle idée

D’ailleurs, les Nuggets avaient laissé tous leurs titulaires au repos

Mais Denver a battu OKC grâce notamment à un énorme Markus Howard

Petr Cornelie a joué et il n’a manqué aucun tir

Theo Maledon a bien terminé sa pré-saison (11/7/4) et Aleksej Pokusevski se positionne pour le trophée de MVP (22/8/3)

Les Kings terminent leur pré-saison invaincus, comme en Summer League. Neuf matchs, neuf victoires, le voilà le nouvel épouvantail de la NBA

Les Lakers n’ont pour leur part pas réussi à gagner un match de tout le mois d’octobre. 0/6, on dirait le score du premier set d’un match de Benoit Paire.

LeBron James a lâché un 30/6/6 au passage, histoire de rassurer les fans

# Quelques images pour égayer votre journée

Trae FIRES it in to Hunter for the And-1!#NBAPreseason on NBA LP pic.twitter.com/TDWZ6a8dzm — NBA (@NBA) October 14, 2021

Paul Millsap gets the Nets bench up! ✈️ pic.twitter.com/tlUhKPfqfP — NBA (@NBA) October 14, 2021

DeAndre’ Bembry stays with it through contact for the transition flush 👏#NBAPreseason on NBA TV pic.twitter.com/p3x77f4oIJ — NBA (@NBA) October 15, 2021

16 PTS, 10 AST for Trae.

10 PTS, 10 REB for Capela. The @ATLHawks point guard and center link up for 1st-half double-doubles on League Pass! pic.twitter.com/3cAICtiglS — NBA (@NBA) October 15, 2021

15 assists.

3 quarters. Trae Young dropping dimes all over 👀 pic.twitter.com/BJpZsu9Kjk — NBA (@NBA) October 15, 2021

Russ ➡️ DJ ➡️ Russ ➡️ DJ on NBA TV! pic.twitter.com/17QZx5yDgC — NBA (@NBA) October 15, 2021

The Russ & LeBron fastbreak is fun. 🍿 pic.twitter.com/m3rW9caYpU — NBA (@NBA) October 15, 2021

🏀 FINAL SCORE THREAD 🏀 Trae Young goes off for 27 PTS and 15 AST in 3 quarters as the @ATLHawks roll at home. #NBAPreseason De’Andre Hunter: 19 PTS, 4 3PM

John Collins: 13 PTS, 11 REB

Clint Capela: 10 PTS, 10 REB pic.twitter.com/gBYT4Dg7Za — NBA (@NBA) October 15, 2021

# Le Top 10 de la nuit

# Le programme de ce soir

0h30 : Heat – Celtics

1h : Pistons – Sixers

1h : Pacers – Cavs

1h30 : Knicks – Wizards

2h : Bulls – Grizzlies

2h : Bucks – Mavericks

2h30 : Spurs – Rockets

4h : Warriors – Blazers

Avant-dernière soirée de pré-saison désormais dans le rétro, et ce soir on se retrouve donc pour les derniers hectomètres d’échauffement avant le top départ mardi soir. Les plus raisonnables profiteront de la nuit pour prendre un peu de sommeil, les vrais seront devant les matchs, et pour tout ce petit monde… nous on sera là demain, même endroit même heure, pour vous conter les dernières péripéties vues sur le NBA League Pass.