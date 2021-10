Trae Young est prêt à en découdre : 27 points et 15 passes en trois quarts-temps, c’est quand la reprise déjà ?

La pré-saison de Trae Young s’en était jusque-là tenue à quelques bonnes minutes face au Heat, avant de rencontrer le genou de Gabe Vincent et de devoir reposer un quadriceps douloureux. Pas d’énormes bobo mais pas question de se griller en octobre face à John Konchar ou Lamar Stevens, alors Trae Young a regardé ses coéquipiers préchauffer sans lui pendant une semaine.

Une semaine off et donc ce retour hier, ce retour en fanfare pour le dernier match de pré-saison des Hawks et du Heat, deux équipes qui s’étaient d’ailleurs rencontrées lors de l’opener il y a dix jours. Le Heat avait cartonné les Hawks grâce à un gros Tyler Herro notamment, et cette fois-ci les Hawks ont cartonnée le Heat, chose aisée mine de rien lorsque l’on sait que la franchise de Miami jouait sans ses 42 586 meilleurs joueurs et que le vice avait même été poussé jusqu’à titulariser Udonis Haslem et ses 61 ans. Bref, pas là pour faire l’analyse d’un match qui n’en fut jamais vraiment un, mais plutôt pour lâcher aux fans des Hawks cette bonne nouvelle : la cuisse de Trae Young et le meneur aussi génial qu’hirsute semble même en pleine forme à cinq jours de la reprise. La mixtape de la nuit ? Elle rassemble tout simplement ce qui fait de Trae Young un crack à suivre.

La facilité pour trouver Clint Capela dessous, un jeu sur pick and roll avec John Collins de plus en plus indéfendable, De’Andre Hunter et Bogdan Bogdanovic qui se régalent également des caviars de la puce, alors que pour ce qui est de mettre la baballe dans le papanier Trae n’a rien laissé au Club Med cet été. En effet, on a retrouvé cette nuit avec plaisir cette propension de Trae à lâcher des floaters sur les picks and rolls pourtant réussis avec ses grands, signature move emprunté au grand maître Chris Paul notamment, alors que – si la demande excessive de coups de sifflets en sa faveur risque d’être un peu plus vaine cette saison – le chti a tout de même réussi à scorer tout en provoquant les contacts, preuve d’une certaine envie d’en découdre. Puis ce côté mec qui n’oublie rien, peut-être celui qu’on préfère chez Ice Trae, avec cette symphonie de rumbas endiablées entre lui et… Gabe Vincent, oui oui, l’homme à la béquille du premier match, qui aura cette fois-ci, surtout, essayé de rester deboit face aux facéties répétées de petit bonhomme.

Après des Playoffs inoubliables et un été à souffler, revoici donc Trae Young pour vous servir, et pour lâcher des grands 35 points 17 passes aromatisés d’un bouillon de highlights. Reprise des hostilités dans six jours pour les Hawks avec un premier match face à Dallas, Draft 2018 toussa, alors vous ne vous étonnerez pas s’il en met 50.