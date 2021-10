Programme NBA : avant-dernière soirée de pré-saison, parfaite occasion pour voir les Kings passer le bilan des Lakers à 0-6

C’est devenu notre traditionnel rendez-vous quotidien en attendant de regoûter à la bonne viande, voici le programme pour cette nouvelle nuit de basket-ball mains dans les poches. Peu de matchs mais pas mal de cas isolés à suivre, en commençant par ce petit choc californien entre Lakers et Kings, deux équipes aux présaisons jusqu’à présent inverses. On s’assoit et on regarde ça tranquillou.

# PROGRAMME NBA DU JEUDI 14 OCTOBRE 2021

1h : Hawks – Heat

Hawks – Heat

Nets – Wolves

Thunder – Nuggets
Kings – Lakers (sur BeIN Sports Max 7)

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Kings – Lakers (23h) : parce que peu importe le contexte, un derby californien représente toujours une bonne raison de se lever en pleine nuit. Le terme « derby » a beau être un poco exagéré – 600 kilomètres séparant les deux villes – tout oppose ces deux franchises, à commencer par la gagne. Si les Lakers jouissent d’une histoire remplie de trophées, leur bilan de 0 victoire pour 5 revers en cette présaison la fout clairement mal. A contrario, l’armoire à coupes de Sac Town est vide mais les Kings restent sur trois succès consécutifs en autant de rencontres. Coup d’œil du côté de l’infirmerie angelinos où Trevor Ariza (cheville), Wayne Ellington (ischio), Talen Horton-Tucker (pouce), Malik Monk (aine) et Kendrick Nunn (cheville) sont tous quatre blessés. Nouvelle différence entre les deux franchises, seul Marvin Bagley est incertain pour les Kings. À l’approche de la reprise, il n’est pas impossible que les Lakers réagissent en montrant qu’ils seront de sérieux contenders cette saison, ou bien – sûr de leurs forces – ils laisseront une fois encore filer la rencontre. Du moins, s’ils le font exprès.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Trae Young va pouvoir expliquer à Tyler Herro pourquoi ils ne boxent pas dans la même catégorie

Tyler Herro va pouvoir expliquer à Trae Young pourquoi ils boxent dans la même catégorie

petite réaction des Nets attendue (non) après leur revers à Philly lundi dernier

Le Thunder (1-2) a battu Denver (4-1) la nuit dernière, bis repetita ce soir ?

en difficulté face à Jokic, Derrick Favors a néanmoins correctement tenu la baraque, à poursuivre dans quelques heures

Josh Giddey a beau être un crack, on espère ce soir de belles minutes pour Théo Maledon

Danilo Gallinari, Jordan McLaughlin, D’Angelo Russell, Onyeka Okongwu, Trevor Ariza, Wayne Ellington, Talen Horton-Tucker, Malik Monk, Kendrick Nunn et bien d’autres en jogging, annoncés out pour le match de ce soir

Voilà pour le programme NBA de cette nuit, on se retrouve en soirée pour zieuter du côté de Miami !