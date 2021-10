Les Pelicans ont exercé leur option sur leurs jeunes cracks : Zion Williamson et ses gosses resteront un an de plus dans le bayou, ô quelle surprise

Faites mine d’être surpris, les Pelicans ont décidé de sécuriser leurs petits jeunots en activant les options disponibles sur leurs contrats rookies. Une certaine manière de préparer en l’avenir, mais aussi l’occasion pour nous de discuter du futur de la franchise, notamment avec son petit buffle Zion Williamson. On débrief.

Qui ne s’y attendait pas ? Même si en NBA tous les rebondissements sont possibles – preuve en est, Ben Simmons fait son shopping dans les rues de Philly comme si de rien n’était – la Pelicans Nation souffle de voir ses dirigeants jouer la carte de la sureté. Selon Keith Smith, la franchise de Louisiane a décidé d’activer ses Team Options sur les contrats rookies de Nickeil Alexander-Walker, Jaxson Hayes, Kira Lewis Jr. et… Zion Williamson. Le contraire eut été étonnant direz-vous, mais compte tenu des rumeurs de tensions entre le first pick de la Draft 2019 et David Griffin – General Manager de l’équipe – l’on aurait pu s’attendre à de funestes scénarios. Il n’en est rien, sauf que le cas de l’ancien visage de Duke risque de repasser très rapidement sous le feu des projos. Ses envies de nouveaux horizons – s’il tant est qu’il en ait – prendront-elles le dessus au terme de son contrat, à l’été 2023 ? À ce jour, la seule et unique réponse qui ne fait pas de nous des spéculateurs assoiffés de moves XXL est : « tout dépendra des deux prochaines saisons, les dernières de son contrat rookie ».

The New Orleans Pelicans announced they have picked up 2022-23 team options for Nickeil Alexander-Walker, Jaxson Hayes, Kira Lews Jr. and Zion Williamson. — Keith Smith (@KeithSmithNBA) October 13, 2021

Bien que ses dernières sorties dans la presse soient venues rassurer l’institution Pelicans – lui qui a rationnalisé quelques désaccords avec David Griffin, tout en déclarant sa flamme à New Orleans – personne n’est sans connaître les codes de communication d’un sportif, et les limites qu’il n’a pas le droit de franchir. À deux ans du terme de son contrat, il deviendra agent libre restreint mais si les Bekipan n’ont pas sécurisé la case Playoffs avec un effectif somme toute prometteur, alors cela risque d’être compliqué de conserver le Golden Boy, et ce même si le montant proposé est supérieur à celui des autres prétendants. Difficile d’acheter le manque à gagner de l’un des plus grands espoirs de la Ligue – si ce n’est le -, surtout quand ce dernier aura alors « déjà » 23 ans. C’est un peu la même entourloupe qu’avec Luka Doncic, à la seule différence que le Slovène a décidé de prolonger cet été pour 5 ans, montrant qu’il n’a pas peur de la stabilité. On ne peut pas faire gagner seul tout un effectif mais on peut le faire progresser, jusqu’à toper le graal tous ensemble. Ça, on ne sait pas encore si Zion le comprend.

Nous en sommes encore loin mais s’il n’a pas prolongé d’ici-là, il est absolument certain que dans deux ans, le feuilleton de l’été orbitera autour du cas Zion Williamson. Cette situation ouvre un débat plus que jamais malheureuse pierre angulaire de notre ère, à savoir l’infidélité dans le sport.