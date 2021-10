Le prodige chinois Fanbo Zeng débarque en G League : un 2003 biberonné à la sauce américaine, qu’est-ce que c’est que ce bazar encore

Une fois n’est pas coutume, un grand talent snobe la NCAA et file profiter de la Ignite Team en G League. C’est Fanbo Zeng – un parfait inconnu sur nos radars – qui fait le choix de la modernité, espérant convertir ses chances de draft l’été prochain. Qui est-il, d’où vient-il et quel est son profil ? On s’assoit tranquillement, on se fait couler une liqueur et on débrief.

L’Empire Céleste comme point de départ, Fanbo Zeng n’est pas pour autant déboussolé aux States. Avant cette première expérience en G League, il a déjà passé trois ans au lycée dans l’Oregon et en Floride, avant de finalement repartir en Chine au début de la pandémie de Covid-19. C’est un nouveau départ – le deuxième donc – pour celui qui a opté pour la Ignite Team au détriment d’une NCAA quelque peu désacralisée. Un gros dossier divisé en cinq partie fut d’ailleurs consacré aux différentes formations pré-NBA, pour les lecteurs un poco paumés avec les nouvelles formules il est consultable juste ICI. Bref, il y a quelques temps, Fanbo Zeng fut classé trente-troisième prospect de la cuvée 2022 par ESPN, ce pourquoi il a reçu des offres de Virgina Tech, Florida State et Gonzaga. L’ailier fort de 2m06 a d’abord accepté la proposition des Bulldogs – ancienne équipe de Killian Tillie et Joel Ayayi – avant de faire volteface et de tomber sous le charme de la voie… professionnelle. Boarf, à quoi bon avoir qu’une seule parole quand on peut tomar en moulin ? On ne peut donc qu’être ultra-excités à l’idée de voir Fanbo Zeng, Scoot Henderson – meilleur espoir cainri pour la Draft 2023 – et Kosta Koufos sous le même maillot. Le genre de match sur lequel l’on a pas envie de tomber lorsqu’on descend dans la cave chercher une bouteille de rouge un samedi soir.

« Tout le monde en Chine a prêté attention à l’Ignite Team l’année dernière. Ils adorent ça. Nous avons pu regarder tous les matchs et les rediffusions de la G League. Ignite a aidé Jalen Green et Jonathan Kuminga à devenir des pros. » – Fanbo Zeng pour ESPN

Les points forts du bonhomme ? Sa qualité de tir, avec un bon 47% du parking lorsqu’il évoluait en tant que sophomore au lycée Windermere, non loin d’Orlando. Mais nous en saurons un peu plus à partir de jeudi puisque les scouts NBA seront autorisés à mater les entraînements de la Ignite Team. Si Jaden Hardy (n°3), Dyson Daniels (n°15), Michael Foster (n°31) et MarJon Beauchamp (n°53) était tous quatre déjà déjà classés pour la Draft 2022, Fanbo Zeng devrait donc lui aussi connaître ses premiers classements officiels dès cette semaine. Cela ne doit pas être spécialement facile à évaluer tant les oppositions intra-équipe seront louches. Quand Amir Johnson et Bobby Brown vont se faire driver par de jeunes jambes bien explosives, pas certains que le résultat puisse donner une quelconque idée sur le talent d’un prospect. M’enfin, la G League continue de gagner en visibilité et cette période est – mine de rien – bien intéressante pour découvrir plusieurs horizons de formation.

On lui souhaite de la réussite, beaucoup, davantage que celle qu’ont connu ses copains du pays. En effet, seuls deux joueurs chinois ont été drafté au cours des quinze dernières années, Sun Yue et Zhou Qi, le binôme n’ayant malheureusement pas topé la continuité désirée.