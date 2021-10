Klay Thompson rêve d’un doublé des Splash Brothers tout en haut de la liste all-time des 3-points : Curry y est presque, il ne reste plus qu’à le rejoindre

Stephen Curry, Klay Thompson. Klay, Steph. Pour toujours, la dynastie Warriors sera symbolisée par les Splash Brothers, le meilleur duo de snipers all-time. Et si ces deux-là finissaient dans le Top 2 des shooteurs les plus prolifiques de l’histoire ? Curry y figure déjà et semble destiné à prendre la première place très bientôt, mais Thompson s’imagine bien terminer juste derrière son copain du backcourt.

Cette saison, sauf catastrophe, on devrait vivre un moment exceptionnel, ce moment où Stephen Curry prendra officiellement la place de numéro un au nombre de 3-points marqués en carrière. Steph est déjà considéré comme le plus grand shooteur de l’histoire mais il doit encore planter 141 tirs primés pour arriver à la même hauteur que le légendaire Ray Allen, toujours au sommet. 141 tirs primés, pour Curry, c’est de l’eau. Si l’on se base sur sa moyenne de cinq 3-points rentrés par rencontre, comme c’était le cas lors de ses deux dernières saisons complètes (2018-19 et 2020-21), Baby Face n’aura besoin que d’une trentaine de matchs pour détrôner Jesus Shuttlesworth. 30 matchs, cela nous amène aux alentours de la mi-décembre quand on jette un œil au calendrier. Cela paraît tendu de voir Klay Thompson – toujours en rééducation – sur le terrain avec Steph quand ce moment légendaire arrivera, mais il sera évidemment là pour féliciter son pote avec qui il a partagé tant d’émotions, tant de soirées enflammées, et accessoirement trois titres NBA en cinq Finales.

« Il le mérite. Il est le plus grand tireur de l’histoire du basket. J’espère qu’un jour, il sera premier et moi second. Ce serait légendaire, et je pense que c’est possible. » – Klay Thompson, via NBC Sports Bay Area

Stephen Curry numéro un, Klay Thompson numéro deux, le symbole serait incroyable. Mais pour y arriver, Klay va devoir faire un énorme retour. L’arrière des Warriors en est aujourd’hui à 1 798 tirs primés plantés en carrière. Bien évidemment, ce total aurait pu être bien plus élevé si Thompson n’avait pas enchaîné deux saisons blanches à cause d’une rupture d’un ligament du genou puis d’une déchirure du tendon d’Achille. Parce que Klay, c’est environ 250 banderilles par an quand il est opérationnel. Mais c’est comme ça, et Thompson n’est donc « que » 20e sur la liste all-time des shooteurs les plus prolifiques à l’heure de ces lignes. À 31 ans, l’arrière possède logiquement encore plusieurs années bien productives devant lui, à condition évidemment qu’il revienne bien de ses deux grosses blessures. De là à aller chercher le podium et s’installer derrière Stephen Curry au classement ? Sachant que des mecs comme James Harden et Damian Lillard sont toujours dans leur prime et occupent respectivement la cinquième (2 445) et la dixième place (2 051) all-time, ça s’annonce compliqué. Thompson va forcément dépasser du monde une fois qu’il sera de retour sur les terrains et le Top 10 n’est pas très loin, mais le temps perdu entre 2019 et 2021 risque de lui coûter cher au moment de faire les comptes définitifs.

Au final, on espère surtout revoir Klay Thompson à son meilleur niveau un jour. Car même si Klay n’atteint pas son objectif, il est déjà considéré par certains comme le deuxième plus grand shooteur de l’histoire tellement son tir est pur et efficace. Et nous, on veut le revoir à l’œuvre au plus vite.

