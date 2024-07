Stephen Curry : “Golden State est ma maison et je ne veux jamais que cela change”

Après le départ de Klay Thompson des Warriors pour rejoindre Dallas, Stephen Curry a été interrogé quant à son futur. Pour le Chef, aucun mouvement n’est prévu : l’objectif est bien de rester à Golden State jusqu’à la fin de sa carrière, dans la Baie qu’il considère comme sa maison.

Le départ de Klay Thompson aurait pu lui faire se poser des questions, c’est finalement tout l’inverse. Stephen Curry veut absolument être l’homme d’une seule équipe, les Warriors. Comme Dirk Nowitzki, Kobe Bryant et Tim Duncan. Montrer son amour à San Francisco en y passant l’entièreté de sa carrière.

“Rester au même endroit durant toute sa carrière, c’est quelque chose qui a déjà été fait mais qui est très dur à réaliser. Je veux être gourmand et dire que nous pouvons être sérieux, nous donner une vraie chance de gagner pendant que mes cheveux gris poussent et que je fais des visites de lycée pour ma fille dans la Baie. C’est fou. C’est juste la nature de cet endroit. J’aime la Baie, la Baie est ma maison et je ne veux jamais que cela change.” – Stephen Curry