Un des derniers intérieurs présents sur le marché a trouvé preneur ! Daniel Theis quitte les Los Angeles Clippers et rejoint les New Orleans Pelicans pour un an. L’Allemand se battra dans les raquettes NBA aux côtés de Zion Williamson.

Après les départs de Jonas Valanciunas aux Washington Wizards , de Larry Nance Jr et de Cody Zeller aux Atlanta Hawks, les New Orleans Pelicans devaient trouver une solution pour ne pas se retrouver en sous-effectif dans la raquette à la rentrée des classes.

Le management a réagi en allant chercher un des derniers pivots encore disponible lors de cette Free Agency. Daniel Theis a signé en Louisiane pour un an et un montant encore inconnu, l’accord a été annoncé par Adrian Wojnarowski.

Free agent C Daniel Theis has agreed on a one-year deal with the New Orleans Pelicans, sources tell ESPN. Theis, who’s entering his eighth NBA season, will lead Germany into the Summer Olympics. pic.twitter.com/fhOkSAHzoe

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 8, 2024

Herbert Jones, Trey Murphy III et Zion Williamson peuvent se relayer sur le poste 4 du côté des New Orleans Pelicans, mais la franchise a perdu tous ses joueurs capables de jouer pivot cet été. Daniel Theis arrive pour combler un cruel manque en Louisiane. Avec l’arrivée de Dejounte Murray, le jeu de l’équipe risque de basculer encore plus vers l’extérieur, mais il fallait un soldat pour poser des écrans et créer de l’espace dans la raquette pour les drives de CJ McCollum ou de Brandon Ingram.

C’est aussi dans cet objectif qu’Yves Missi a été sélectionné par la Nouvelle Orleans lors de la dernière Draft. L’ancien pivot de Baylor connait désormais son formateur.

Source texte : Adrian Wojnarowski