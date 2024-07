Cody Zeller transféré aux Atlanta Hawks !

Le Trade de Dejounte Murray aux New Orleans Pelicans n’avait pas encore révélé tous ses secrets. Cody Zeller a été inclu, quelques jours plus tard, dans l’échange et rejoint les Atlanta Hawks. Il pourra y comparer son joli crâne dégarni avec celui de Trae Young.

Cody Zeller fait incontestablement partie de la catégorie des joueurs NBA étant chauves malgré eux. Une classe bien représentée également par Derrick White. Mais au-delà de ça, il est aussi un vétéran respecté dans la peinture qui, la saison prochaine, jouera pour la 12e année en NBA.

Le pivot la jouera à Atlanta après avoir été échangé dans le cadre du transfert de Dejounte Murray à la Nouvelle-Orléans. L’information a été dévoilée par Keith Smith.

Cody Zeller rejoint une raquette bien remplie chez les Hawks puisque Clint Capela et Onyeka Okongwu trustent déjà les minutes. Et s’il venait à ne pas beaucoup jouer, il pourra toujours partager son expérience au numéro 1 de la dernière Draft, Zaccharie Risacher.

L’année dernière, du côté de Washington, un des vétérans les plus investis auprès de Bilal Coulibaly s’appelait Anthony Gill, ce genre d’addition dans un groupe n’est pas à négliger.

