Une gifle, une claque, un revers de la main, une fessée et tous les synonymes auxquels vous pouvez penser. Les Golden State Warriors se sont amusés face au Miami Heat en Summer League. Une victoire 105 à 66 grâce, notamment, à des belles performances de Daeqwon Plowden et Ethan Thompson.

Pendant un bon moment, cette rencontre était assez classique. Un écart toujours compris entre 7 et 15 points dans un match ne brillant pas par son intensité et sa défense, Summer League oblige. Mais en seconde mi-temps, Miami s’est complètement écroulé et la match n’a cessé de devenir plus déséquilibré. Le Heat n’a inscrit que neuf points lors du troisième quart-temps !

L’homme fort de la première mi-temps était Ethan Thompson, le sniper a rentré six de ses sept premières tentatives et, même s’il s’est calmé par la suite, a tout de même terminé la rencontre à 27 points. Dans la baie, lorsqu’on perd un Thompson shooteur, on en récupère un autre.

Santiago Vescovi finds Ethan Thompson for 👌

Mais l’homme du match c’est sûrement Daeqwon Plowden. Il s’est amusé toute la soirée avec une régularité offensive assez remarquable avec 26 points à 10/14 au tir et 6/9 de loin. Malheureusement, il est sorti sur blessure au début du dernier quart-temps.

En face, les deux rookies du Heat sont passés complètement à côté, Kel’al Ware a sauvé les meubles dans le dernier quart-temps, mais avait été en grande difficulté la première demi-heure tandis que Pelle Larsson n’a marqué que huit points en autant de tirs.

La rencontre a aussi été marquée par le beau poster de Pat Spencer, très bon tout au bon de la seconde mi-temps !

PAT SPENCER THROWS IT DOWN 🤯

Côté Français, Neal Sako s’est démarqué par son activité. Il était un des seuls à réellement en vouloir côté Heat et a capté huit rebonds en 13 minutes ; le genre d’attitude qui plait en Floride.